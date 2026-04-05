الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الشارقة «يقلب» تأخُره بهدف إلى انتصار بهدفين على الوصل

علي معالي (الشارقة)

قلب الشارقة تأخره بهدف أمام الوصل إلى انتصار بهدفين، على استاد الشارقة في الجولة الـ 21، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف الوصل عند 33 نقطة في المركز الخامس، بدأ الوصل بالتهديف في الدقيقة 17 عن طريق خيمينيز، وتعادل للشارقة عثمان كمارا في الدقيقة 59، وأضاف خالد الظنحاني الهدف الثاني في الدقيقة 66، جاءت حماسية في معظم فتراتها، وشهدت طرد ماجد سرور قبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق.
سيطر الوصل على معظم فترات الشوط الأول بنسبة 62% مقابل 32% للشارقة، ما يؤكد أن الإمبراطور كان الأفضل سواء في النتيجة أو السيطرة، وكانت تسديدات الوصل 4 مقابل 2 للشارقة، وافتقد الشارقة إلى إيجاد الحلول المناسبة بالوصول وتهديد مرمى الإمبراطور، ونجح الوصل في ترجمة سيطرته بهدف مبكر في الدقيقة 17 عندما مرر سيرجينو كرة مثالية إلى خيمينيز وضعها زاحفة على يمين عادل الحوسني.
وبدأ الشوط الثاني دون تغييرات في صفوف الفريقين، وينجح عثمان كمارا في تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة مميزة من بوبليتي وضعها كمارا في شباك الوصل لتأخذ المباراة منحىً جديداً من المتعة والإثارة، وينقذ الحوسني مرماه من هدف وصلاوي مؤكد، وفي الدقيقة 65 ينجح خالد الظنحاني في تسجيل هدف التقدم للشارقة برأسية جميلة، وبعدها يُجري مورايش مدرب الشارقة تغييرين بإشراك ماجد راشد ولوان بيريرا بدلاً من ايجور كورونادو وبوبليتي، وظهر التراجع البدني لفهود زعبيل في الشوط الثاني، وهو ما جعل «الملك» يسيطر على المجريات نسبياً، حاول الوصل وهاجم لتحقيق التعادل لكن دون جدوى، لتنتهي بفوز الشارقة على الوصل 2-1.

