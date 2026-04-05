«دي سيراج» يحصد الكأس الذهبية للفحول

محمد القرقاوي يكرم مربط دبي بلقب الفحول في بطولة الجواد العربي (وام)
6 ابريل 2026 01:41

دبي (وام)

توَّج معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الفحل «دي سيراج» المملوك لمربط دبي للخيول العربية، بلقب الشوط الرئيسي في بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها الـ 23، التي اختتمت أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 155 جواداً من نخبة السلالات المحلية والعالمية، تنافست على جوائز مالية بلغت 4 ملايين دولار.

شهد اليوم الختامي مشاركة 42 خيلاً تأهلت عبر التصفيات التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين، وتنافست في 6 أشواط للبطولات.
ونال «دي سيراج» الكأس الذهبية لبطولة الفحول بعمر 4 سنوات فأكثر، فيما حل «دي مزيان» المملوك لمحمد شيخ سليمان في المركز الثاني ونال الكأس الفضية، وجاء «أي كي إس سيراج» المملوك لنايلا حايك في المركز الثالث.
وفي بقية النتائج، فازت المهرة «بالمة أو» لمربط الشراع بلقب بطولة المهرات بعمر سنة، تلتها «سلا الريماس» لمحمد طارق الحسن في المركز الثاني، و«سيلين البداير» للشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي في المركز الثالث.
وفي بطولة المهرات بعمر سنتين، أحرزت «عجيبة البداير» للشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي المركز الأول، تلتها «دي نيران» لمربط دبي للخيول العربية في المركز الثاني، و«سما الجزيل» لمربط الجزيل في المركز الثالث.
وفي بطولة الأفراس بعمر 4 سنوات فأكثر، توجت «أ. ج. أساي» المملوكة لمحمد شيخ سليمان بالمركز الأول، فيما جاءت «دي شيهانة» لمربط دبي للخيول العربية في المركز الثاني، و«أ. س. سلمة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي في المركز الثالث.
وفي بطولة المهور بعمر سنة، فاز المهر «غشام أي. إتش» المملوك لأحمد سعيد محمد الهاملي بالمركز الأول، تلاه «إف في أي اكسيقبر» لنايلا حايك ثانياً، و«جمران الهواجر» لغانم محمد عبيد الهاجري ثالثاً.
أما في بطولة المهور بعمر 2 و3 سنوات، فقد أحرز «دي بركان» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء «عزام الأمل» للشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي ثانياً، و«أشرف آر سي» للخيالة السلطانية العُمانية ثالثاً.

"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
«موانئ نواتوم» تتسّلم رافعات رصيف ورافعات جسرية في محطة سفاجا بمصر
«موانئ نواتوم» تتسّلم رافعات رصيف ورافعات جسرية في محطة سفاجا بمصر
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
«غرفة الشارقة» تنظّم ورشة عمل حول الآفاق الاستثمارية للذكاء الاصطناعي
«غرفة الشارقة» تنظّم ورشة عمل حول الآفاق الاستثمارية للذكاء الاصطناعي
" مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025
" مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025
