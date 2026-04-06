قرعة كأس إنجلترا: تشيلسي يواجه ليدز.. وسيتي يلاقي ساوثهامبتون



لندن (د ب أ)



أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن وقوع ليدز يونايتد في مواجهة تشيلسي، في حين يخوض مانشستر سيتي مواجهة ليست بالصعبة أمام ساوثهامبتون، على ملعب «ويمبلي» العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وأكمل ليدز عقد المتأهلين للمربع الذهبي في البطولة العريقة، عقب فوزه 4 - 2 بركلات الترجيح، على مضيفه ويستهام يونايتد، في آخر مباريات دور الثمانية للبطولة، في الملعب الأولمبي بلندن.

وكان الفريقان تعادلا في الوقتين الأصلي والإضافي 2 - 2، ليحتكما في النهاية إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الصاعد من بينهما.

ومن المقرر أن تقام مباراتا قبل النهائي يومي 25 و26 أبريل الجاري، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية، التي تقام على ملعب ويمبلي أيضاً الشهر المقبل.

وكان مانشستر سيتي، وصيف النسخة الماضية للمسابقة، حقق فوزاً كبيراً 4 - صفر على ضيفه ليفربول في قمة مباريات دور الثمانية للبطولة، السبت، بينما اكتسح تشيلسي ضيفه بورت فايل 7 - صفر.

وحقق ساوثهامبتون، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب»، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب فوزه 2 - 1 على ضيفه أرسنال، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها ليدز يونايتد بالدور قبل النهائي للمسابقة منذ 39 عاما، وتحديدا منذ أن خسر 2 - 3 أمام كوفنتري سيتي، الفائز باللقب لاحقاً، عام 1987 على ملعب «هيلزبره»، علماً بأنه حمل كأس البطولة مرة وحيدة عام 1972.

وسيعيد لقاء ليدز وتشيلسي، حامل اللقب ثماني مرات، ذكريات المباراة النهائية التاريخية التي جمعت الفريقين عام 1970، والتي انتصر فيها الفريق الأزرق بعد مباراة إعادة على ملعب «أولد ترافورد».

في المقابل، يبحث ساوثهامبتون عن حصد لقبه الثاني في كأس إنجلترا، بعدما سبق له أن توج به مرة وحيدة عام 1976، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».