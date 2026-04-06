بيجولا تتوج بلقب تشارلستون للتنس للمرة الثانية على التوالي

توجت الأميركية جيسيكا بيجولا بلقب بطولة تشارلستون للتنس في الولايات المتحدة، بعدما تغلبت في النهائي على الأوكرانية يوليا ستاردوبتسيوا، أمس الأحد ومثل باقي مبارياتها في البطولة وصولاً إلى النهائي، نجحت بيجولا في قلب خسارتها إلى فوز مثلما حدث في أول ثلاث مباريات، ثم فازت في ثلاث مجموعات متتالية لتصل إلى النهائي.

وفي النهاية، نجحت بيجولا في الفوز على اللاعبة الأوكرانية التي وصلت إلى النهائي للمرة الأولى، بواقع 2/6 و2/6 في ساعة و22 دقيقة، لتدافع بنجاح عن لقبها وتصبح أول لاعبة تفوز باللقب مرتين متتاليتين منذ الأميركية سيرينا ويليامز في عام 2013.

وبات لقب بطولة تشارلستون هو الثاني لبيجولا في عام 2026، وذلك بعد فوزها ببطولة دبي ضمن جولة لاعبات التنس المحترفات في فبراير الماضي، وهو لقبها رقم 11 في منافسات الفردي بمسيرتها.