سيلفا يرحل عن سيتي.. «لكل قصة جميلة نهاية»



مانشستر (رويترز)

قال بيب ليندرز، المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي، إن القائد برناردو سيلفا ​سيغادر الفريق بنهاية الموسم الجاري، وسيرحل الدولي البرتغالي البالغ من العمر 31 عاماً، والذي فاز بستة ألقاب ⁠في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفاز ​بدوري أبطال أوروبا خلال تسع سنوات قضاها ​بملعب ‌الاتحاد، كلاعب حُر عندما ينتهي ⁠عقده ​بنهاية الموسم.

وقال ليندرز للصحفيين بعد فوز سيتي 4-صفر على ليفربول في دور الثمانية من كأس الاتحاد: «لكل قصة جميلة نهاية. أتمنى له الاستمتاع بالفترة الأخيرة - إذ لم يتبقَ ‌سوى ستة أسابيع - وأن يحظى بوداع يليق به. إنه يستحق كل هذا الاهتمام».

وكان بيب ​جوارديولا مدرب سيتي، والذي يخضع لعقوبة إيقاف أبعدته عن خط التماس في مباراة أمس أمام ليفربول، وصف سيلفا في وقت سابق بأنه عنصر «لا يمكن استبداله».

وانضم سيلفا إلى سيتي، قادماً من ​موناكو عام 2017، مقابل نحو 43.5 مليون جنيه إسترليني، وشارك منذ ذلك الحين في 450 مباراة مع ​النادي. ويشتهر ‌سيلفا ⁠بتنوع قدراته التكتيكية ‌ومهاراته العالية ومثابرته، ‌وقد شكّل ركيزة أساسية تحت قيادة جوارديولا.

وبعد فوزه بكأس رابطة الأندية ⁠المحترفة في الشهر الماضي، لا يزال سيتي ينافس ​على تحقيق ثلاثية محلية مع دخول موسم 2025-2026 أسابيعه الأخيرة، رغم تأخره بتسع نقاط عن أرسنال متصدر الدوري الممتاز، إذ يتبقى للفريق مباراة مؤجّلة إلى جانب ​مبارياته في سبع جولات متبقية.