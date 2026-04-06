مدرب إنتر يكشف سر الفوز الكاسح على روما: «هذا ما طلبناه بين الشوطين»

مدرب إنتر يكشف سر الفوز الكاسح على روما: «هذا ما طلبناه بين الشوطين»
6 ابريل 2026 11:07


روما (د ب أ)
كشف كريستيان كيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، سر انتصار فريقه الكاسح 5/ 2 على ضيفه روما، مساء أمس الأحد، في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وأكد كيفو في تصريحات إعلامية عقب المباراة، التي جرت ضمن منافسات المرحلة الـ31 للمسابقة: «كنا نتمتع بالروح المعنوية العالية، وسعينا للسيطرة على المباراة وحسمها».
ولم يلعب النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز منذ إصابته في ربلة الساق 18 فبراير الماضي، لكنه ترك بصمة فورية بتسجيله هدفين في المباراة، بينما سجّل التركي هاكان تشالهان أوغلو هدفاً صاروخياً من مسافة لا تقل عن 35 ياردة، إلى جانب هدفي ماركوس تورام ونيكولو باريلا.
وصرّح كيفو لشبكة (دازن) في نسختها الإيطالية: «سعيد جداً بعودة لاوتارو، وبرؤية ماركوس يسجل ويصنع، وبرؤية باريلا وهو يهزّ الشباك، وكذلك برؤية دينزل دومفريز يلعب بهذا المستوى الرائع».
وكانت نقطة التحول التي أشعلت فرحة جميع اللاعبين على مقاعد البدلاء هي الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني، حيث قال كيفو: «هذا ما طلبناه بين الشوطين، أن نبدأ الشوط الثاني بالنهج الصحيح، وأن نحسم المباراة ونسجّل المزيد من الأهداف».
وأضاف المدرب الروماني: «تدركون ما يحدث على أرض الملعب، فهناك مؤشرات على نضج هذا الفريق. لقد تذبذب أداؤنا في المباريات الأخيرة، عندما حاولنا الاكتفاء بالنتيجة، وكان يتعين علينا ألا نفعل ذلك».
وختتم مدرب إنتر تصريحاته، قائلاً: «دخلنا الشوط الثاني بروح معنوية عالية، ساعين للسيطرة على مجريات المباراة وحسمها». ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، بفارق تسع نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني، والذي يلعب مع نابولي، صاحب المركز الثالث، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة.

