مدرب روما: فريقنا انهار أمام إنتر ميلان

روما (د ب أ)

اعترف جيانبييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق روما، بأن فريقه تلقّى ضربة موجعة للغاية لدى هزيمته القاسية على أرض إنتر ميلان 5/2، أمس الأحد، لكنه لم يفقد الأمل في حصول الفريق على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال جاسبريني في تصريحات لمنصة «دي إيه زد إن»: «لم يكن من السهل علينا تلقّي هدف في شباكنا في الثواني الأولى، ولكن بعد ذلك رأيت روما يؤدي بشكل جيد». وأضاف: «تأثرنا بشدة بعد الهدف الثالث، وبعد ذلك عانينا كثيراً في المباراة».

وتابع جاسبريني: «رأيت روما أفضل في الشوط الأول، النتيجة في ظاهرها تبدو أنها سيئة، لكن من المعروف أن المباراة انتهت بعد الهدف الثالث ويجب علينا الإشادة بإنتر القوي للغاية».

ويحتل روما المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف يوفنتوس صاحب المركز الخامس، والذي سيواجه جنوه اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة ذاتها.