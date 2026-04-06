الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب روما: فريقنا انهار أمام إنتر ميلان

6 ابريل 2026 11:15

 

روما (د ب أ)
اعترف جيانبييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق روما، بأن فريقه تلقّى ضربة موجعة للغاية لدى هزيمته القاسية على أرض إنتر ميلان 5/2، أمس الأحد، لكنه لم يفقد الأمل في حصول الفريق على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وقال جاسبريني في تصريحات لمنصة «دي إيه زد إن»: «لم يكن من السهل علينا تلقّي هدف في شباكنا في الثواني الأولى، ولكن بعد ذلك رأيت روما يؤدي بشكل جيد». وأضاف: «تأثرنا بشدة بعد الهدف الثالث، وبعد ذلك عانينا كثيراً في المباراة».
وتابع جاسبريني: «رأيت روما أفضل في الشوط الأول، النتيجة في ظاهرها تبدو أنها سيئة، لكن من المعروف أن المباراة انتهت بعد الهدف الثالث ويجب علينا الإشادة بإنتر القوي للغاية».
ويحتل روما المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف يوفنتوس صاحب المركز الخامس، والذي سيواجه جنوه اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

إنتر
إنتر ميلان
روما
الكالشيو
اليوفي
نابولي
آخر الأخبار
«التربية»: الاختبارات القصيرة مستمرة في التعلّم عن بُعد وتقليل العبء على الطلبة
علوم الدار
اليوم 13:42
الأخبار العالمية
اليوم 13:36
اقتصاد
اليوم 13:34
الرياضة
اليوم 13:30
علوم الدار
اليوم 13:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©