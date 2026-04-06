حمد فيصل يواصل «إرث العائلة» ويُتوج بذهبية أشبال الطاولة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل حمد فيصل عباس، لاعب نادي شباب الأهلي، كتابة فصول جديدة من تألُّقه، بعدما تُوِّج بطلاً لبطولة فردي الأشبال الثانية لكرة الطاولة لموسم 2025-2026، إثر فوزه في المباراة النهائية على مايد نواف لاعب نادي الشارقة، ليؤكد حضوره كأحد أبرز المواهب الصاعدة في اللعبة.

ونجح لاعب «الفرسان» في الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية توالياً، بعد تتويجه أيضاً بلقب النسخة الأولى مع انطلاقة الموسم، في بطولة شهدت مشاركة 59 لاعباً يمثّلون ثمانية أندية، في دلالة على قوة المنافسة وتطور قاعدة اللعبة.

وحلّ في المركز الثالث مناصفةً كلٌّ من حسين الحواي وعبدالله البلوشي (النصر)، فيما قام فيصل الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة والمدير المالي، بتتويج الفائزين.

ويحمل إنجاز حمد أبعاداً تتجاوز حدود المنافسة، إذ يعكس امتداداً لعائلة رياضية عريقة في كرة الطاولة، حيث يسير على خُطى والده اللاعب الدولي فيصل أحمد عباس، أحد أبرز نجوم شباب الأهلي، والذي ترك بصمة واضحة في تاريخ اللعبة ولا يزال مواصلاً للعطاء لاعباً للفريق الأول، فيما يبرز سعود الشقيق الأكبر لحمد كلاعب في فئة الشباب، فيما يواصل العم يوسف عباس حضوره مع الفريق الأول لطاولة العروبة، في مشهد يعكس توارث الشّغف والموهبة عبر الأجيال.

وتُجسّد قصة العائلة نموذجاً حياً لمقولة «ابن الوز عوام»، حيث انتقلت خبرات اللعبة من جيل إلى آخر، ليس فقط عبر التدريب، بل من خلال البيئة الأُسرية الداعمة التي غرست حُب كرة الطاولة في الأبناء منذ الصغر، وأسهمت في صقل مواهبهم.

من جانبه، عبّر فيصل أحمد عباس اللاعب الحالي للفريق الأول لشباب الأهلي عن سعادته بتتويج نجله، مؤكداً أن حب اللعبة جزء من هوية العائلة، وقال: «نشأنا كخمسة أشقاء في أجواء كرة الطاولة، واستمر هذا الشغف حتى اليوم مع أبنائي، رؤية حمد وسعود في الملعب امتداد طبيعي لمسيرتنا».

وأضاف: «حمد موهبة واعدة، ونسعى لتطويرها خطوة بخطوة، بدعم من النادي، مع التركيز على التوازن بين الدراسة والرياضة، لأن الاستمرارية هي الأساس في بناء لاعب مميز».

ويعكس هذا الامتداد العائلي أحد أبرز عناصر نجاح اللعبة، حيث تسهم البيئة الأسرية في ترسيخ القيم الرياضية، وتعزيز الاستمرارية، ورفد الأندية والمنتخبات بمواهب قادرة على تحقيق الإنجازات مستقبلاً.