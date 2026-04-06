مدرب الوصل يعترف: منحنا الشارقة «أوكسجين المباراة»

6 ابريل 2026 12:00


علي معالي (أبوظبي)
لم تشفع نسبة الاستحواذ التي حققها فريق الوصل أمام الشارقة في عودته مبتسماً إلى زعبيل، حيث وصلت إلى 61%، مقابل 39% للشارقة، ووصلت تمريرات «فهود زعبيل» إلى 469 تمريرة، مقابل 291 للشارقة، وسنحت للوصل 3 فرص يُمكن وصفها بالخطيرة، مقابل اثنتين للشارقة.
ويرى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الوصل، أن المباراة كانت سهلة، وهو ما ظهر جلياً في الشوط الأول، لكن اختلف الحال في الشوط الثاني وقال: «منحنا الشارقة أوكسجين المباراة، بعدما افتقدنا التركيز في الشوط الثاني، وجعلنا الأمور صعبة للغاية علينا بعد البداية السهلة، ولكن خسرنا النهاية».
وأضاف: «اختلفت المباراة في الشوط الثاني ومن تمركز غير سليم نجح الشارقة في العودة، افتقدنا التركيز وعلينا العمل بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة لتصحيح الأوضاع».
وقال فيتوريا: «في الشوط الأول سيطرنا على المباراة ولم نخلق الفرص، لكن أجبرنا الشارقة على التراجع، وفي كرة القدم عليك التركيز 90 دقيقة، وهو ما لم نقم به بشكل مناسب في الشوط الثاني، وحذّرت لاعبي فريقي بين شوطي المباراة من فقدان التركيز».
ورغم خسارة الوصل، لكن المباراة سجّلت رقماً مهماً في مسيرة لقاءات الفريقين عندما سجّل هدف الوصل نيكولاس خيمينيز، وهو نفسه الذي سجّل أيضاً في مباراة الدور الأول في شباك الشارقة، ليصبح خيمينيز خامس لاعب يسجّل ذهاباً وإياباً في مرمى الشارقة في موسم واحد بدوري المحترفين بعد كايو كانيدو، وفابيو ليما، وخوان مانويل أوليفيرا، وألكسندر أوليفيرا.

«التربية»: الاختبارات القصيرة مستمرة في التعلّم عن بُعد وتقليل العبء على الطلبة
"الصحة الكويتية": إصابات محدودة جراء سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية
إعادة انتخاب وليد العوضي رئيساً للّجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
العين «الأكثر جماعية» بين أقوى خطوط الهجوم في الدوري
تحت رعاية خالد بن زايد.. المؤتمر الدولي الرابع للتوحد يعقد فعالياته في أبوظبي
