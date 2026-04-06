معركة الهبوط تشتعل .. نصف الدوري تحت التهديد



معتصم عبدالله (أبوظبي)

أشعلت نتائج الجولة 21 من «دوري أدنوك للمحترفين» صراع البقاء، بعدما بات أكثر من 50% من الأندية تحت تهديد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، في ظل تقارُب النقاط بشكل لافت، حيث يفصل 7 نقاط فقط بين دبا الأخير برصيد 17 نقطة، وعجمان والشارقة في المركزين السابع والثامن بـ24 نقطة لكل منهما، مع بقاء 15 نقطة متاحة خلال الجولات الخمس الأخيرة.

وكان دبا وخورفكان أبرز المستفيدين من الجولة، بعدما نجح «النواخذة» في تحقيق فوز ثمين على الظفرة 1-0، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، ويُقلّص الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع البطائح قبل الأخير، والظفرة صاحب المركز الثاني عشر.

بدوره، استعاد خورفكان نغمة الانتصارات بعد 5 جولات، بفوزه على بني ياس 2-1، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، فيما حقق الشارقة فوزاً مهماً على الوصل 2-1، ليرفع «الملك» رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، بالتساوي مع عجمان السابع، الذي خسر أمام العين 0-2.

في المقابل، فشلت فرق البطائح والظفرة وبني ياس وكلباء في تحقيق الفوز خلال الجولة، حيث تعادل البطائح مع كلباء 2-2، ليبقى «الراقي» في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة، مقابل 22 نقطة لكلباء في المركز العاشر، بينما واصل الظفرة وبني ياس نزف النقاط بالخسارة.

وتعكس تصريحات مسؤولي ومدربي الفرق المتنافسة في النصف الأسفل من الترتيب حجم الضغوط والترقب في الجولات الحاسمة، حيث أكد حمدان الظنحاني، مشرف فريق دبا، صعوبة المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية دعم الجماهير، وقال: «نحتاج وقفة الجميع، المباريات المقبلة صعبة، لكننا نؤمن بقدرتنا على البقاء»، من جانبه، أعرب الإيراني فرهاد مجيدي مدرب البطائح عن ثقته الكاملة في بقاء فريقه، قائلاً: «أنا واثق بنسبة 100% من البقاء، لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، وسننهي الموسم في مركز أفضل»

بدوره، أشار الكرواتي دامير كرزنار مدرب خورفكان إلى أهمية الجانب الذهني، قائلاً: «ركّزتُ قبل المباراة على ثلاث كلمات: القوة، الشغف، والإيمان، ونجح اللاعبون في ترجمتها داخل الملعب».

الفرق المهددة: 7 أندية

الفارق بين الأخير والسابع: 7 نقاط

النقاط المتبقية: 15 نقطة

رصيد دبا (الأخير): 17 نقطة

رصيد عجمان/الشارقة: 24 نقطة