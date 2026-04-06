«دبي لكرة السلة» يتوّج بلقب «دولية سراييفو» للشباب



دبي (وام)

توّج فريق شباب نادي دبي لكرة السلة تحت 18 عاماً بلقب بطولة سراييفو 2026 الدولية لكرة السلة، في أول مشاركة له بالبطولة التي أقيمت في سراييفو خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجاري.

وحقق الفريق إنجازاً لافتاً على مستوى الفئات السنية، بعد تفوقه على عدد من أبرز الفرق الأوروبية، ليصبح الفريق الوحيد من خارج القارة، الذي يحرز اللقب في النسخة الحالية.

وحقق الفريق نتائج كبيرة في دور المجموعات، أبرزها الفوز على «غرافتيتشار لودبيرغ» و«إيليريا ليوبليانا» و«سكولا باسكت ميكي ميان»، قبل أن يتفوق في الأدوار الإقصائية على «ماريبور ملادي»، ثم على «مورسكا سوبوتا» في نصف النهائي.

وفي المباراة النهائية، فاز فريق دبي على «راس بيوغراد» بنتيجة 69 - 53 ليتوج باللقب، وشهدت المباراة تألق اللاعب لوكا مالوفيتش الذي سجل 21 نقطة، كأعلى رصيد فردي له في البطولة.