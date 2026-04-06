الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

«دبي لكرة السلة» يتوّج بلقب «دولية سراييفو» للشباب

6 ابريل 2026 17:00

 
دبي (وام)
توّج فريق شباب نادي دبي لكرة السلة تحت 18 عاماً بلقب بطولة سراييفو 2026 الدولية لكرة السلة، في أول مشاركة له بالبطولة التي أقيمت في سراييفو خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجاري.
وحقق الفريق إنجازاً لافتاً على مستوى الفئات السنية، بعد تفوقه على عدد من أبرز الفرق الأوروبية، ليصبح الفريق الوحيد من خارج القارة، الذي يحرز اللقب في النسخة الحالية.
وحقق الفريق نتائج كبيرة في دور المجموعات، أبرزها الفوز على «غرافتيتشار لودبيرغ» و«إيليريا ليوبليانا» و«سكولا باسكت ميكي ميان»، قبل أن يتفوق في الأدوار الإقصائية على «ماريبور ملادي»، ثم على «مورسكا سوبوتا» في نصف النهائي.
وفي المباراة النهائية، فاز فريق دبي على «راس بيوغراد» بنتيجة 69 - 53 ليتوج باللقب، وشهدت المباراة تألق اللاعب لوكا مالوفيتش الذي سجل 21 نقطة، كأعلى رصيد فردي له في البطولة.

شعار المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
علوم الدار
الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)
اليوم 22:08
صورة للقمر من خلال نافذة مركبة الفضاء أوريون
الترفيه
رواد "أرتيميس 2" يحطمون الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها البشر في الفضاء
اليوم 23:40
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين في إيران
اليوم 23:13
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
اليوم 22:51
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
علوم الدار
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
اليوم 22:44
