الإمارات تنضم رسمياً إلى عضوية الاتحاد الدولي للرماية التكتيكية

دبي (وام)

انضمت دولة الإمارات ممثلة في اتحاد الإمارات للرماية، رسمياً إلى عضوية الاتحاد الدولي للرماية التكتيكية «IPSC»، بهدف توسيع قاعدة الممارسين، وتحقيق نقلة نوعية للعبة داخل الدولة.

وأكد محمد سهيل النيادي رئيس اتحاد الرماية، أن هذه الخطوة ليست مجرد عضوية عادية، وإنما انطلاقة جديدة نحو احترافية أوسع، تضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية للدولة، وترجمة عملية لرؤية القيادة بدعم الرياضات التي تجمع بين المهارة، والتركيز والانضباط.

وأضاف: الخطوة تتماشى مع خطة الاتحاد الاستراتيجية لتطوير هذه الرياضة محلياً، وتكوين أجيال من الرماة والراميات لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية.

وأوضح أن الاتحاد يسعى من خلال هذه العضوية إلى زيادة عدد الرماة بمعدلات غير مسبوقة، وتنظيم بطولات محلية ودولية كبرى تستقطب أبطال العالم، لترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة في الرماية التكتيكية، واصفاً الخطوة بأنها محطة جديدة عنوانها الإمارات ساحة الرماية التكتيكية الأولى، وانطلاقة قوية إلى الصدارة العالمية، ‏بفضل ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة، وأجيال واعدة، ‏بدعم القيادة الرشيدة.

ودعا أندية الرماية إلى العمل على توفير ميادين خاصة باللعبة، وفق المواصفات العالمية، وتشجيع الرماة على ممارستها، عبر برامج اكتشاف المواهب والحوافز التنافسية، لاسيما أن الرماية أسلوب حياة، ووسيلة لصقل الشخصية، وتحقيق الإنجازات الوطنية.