الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
العين «الأكثر جماعية» بين أقوى خطوط الهجوم في الدوري

6 ابريل 2026 13:30


عمرو عبيد (القاهرة)
سجّلت فِرق دوري أدنوك للمُحترفين، 17 هدفاً في الجولة الـ21، عبر التمريرات الحاسمة واللعب الجماعي، بنسبة 85% من حصاد الجولة، ولولا تصدِّي عبد الرحمن مُبارك للتسديدة الأولى من سامان قدوس، قبل متابعته لكُرة الهدف الثاني، خلال مواجهة البطائح وكلباء، لارتفع العدد إلى 18 «أسيست» ونسبة 90% من إجمالي الأهداف.
ولا يتفوّق على هذا الحصاد في الجولة الـ21، سوى مجموع التمريرات الحاسمة، خلال مباريات الأسبوع الثاني من «دورينا»، في الموسم الجاري، إذ بلغت النسبة وقتها 86.6%، مع الوضع في الاعتبار صناعة 13 هدفاً جماعياً من إجمالي 15، ولهذا تبقى تلك الجولة 21 الأفضل في هذا الصدد، بعد فترة تراجع واضحة في تأثير التكتيك الجماعي، خلال الجولات الأخيرة.
وعلى مُستوى الأندية، التي سجّلت أكثر من 30 هدفاً حتى الآن في الدوري، فإن «الزعيم» يتصدّر المشهد التكتيكي الجماعي، بتسجيل 74.4% من أهدافه عبر التمريرات الحاسمة، ويملك العين العدد الأكبر منها، بإجمالي 32 «أسيست»، يليه «فخر أبوظبي» حسب نسب المُساهمة، بتسجيله 67.6% من أهدافه بواسطة تمريرات الزملاء المُباشرة.
ثم يأتي «الفُرسان» بعد ذلك بنسبة جماعية 62%، علماً بأن شباب الأهلي يملك 31 «أسيست»، من إجمالي 50 هدفاً، مقابل 23 للجزيرة من 34، وعلى نفس السياق، أحرز كلٌّ من «الملك» و«أصحاب السعادة» 31 هدفاً، لكن الشارقة حصل على 18 هدفاً عبر التمرير الحاسم، بنسبة جماعية تبلغ 58%، مقابل 48.4% للوحدة، الذي مرّر لاعبوه 15 كرة حاسمة.
وبعيداً عن الأندية «الثلاثينية» من حيث إجمالي عدد الأهداف، فإن «الإمبراطور» رغم معاناته التهديفية في الموسم الحالي، مقارنة بالفرق الأقوى هجوماً، إلا أن 22 هدفاً من أصل 25 له، سجّلها بواسطة التمريرات المُباشرة، مما يمنحه النسبة الأعلى على الإطلاق، بالجماعية 88%، وهو ما ينطبق كذلك على «البركان»، الذي مرر 16 كرة حاسمة، بين 20 هدفاً له في البطولة.
والطريف أن «السماوي» يملك نسبة أكبر في هذا الصدد، من «عملاقي صراع القمة»، «الزعيم» و«الفُرسان»، حيث أحرز بني ياس 16 هدفاً من إجمالي 21، عبر «الأسيست»، بنسبة 76.2%، بينما يظهر «النواخذة» في مقدمة تلك القائمة، رغم تذيله جدول الترتيب العام، بعدما صنع لاعبوه 13 هدفاً مُباشراً، من أصل 18، بنسبة 72.2%.
ويتذيل تلك القائمة «النمور»، رغم إحرازه 24 هدفاً في المُجمل، لأن 11 تمريرة حاسمة فقط ساهمت في تسجيلها، بنسبة لم تبلغ 46%، وتحديداً 45.8%، يسبقه «النسور» بفارق ضئيل، حيث سجّل 29 هدفاً، بينها 14 بالأسلوب الجماعي، تُمثّل نسبة 48.3%.

