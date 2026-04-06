إيفيتش: العين يلعب دائماً من أجل الفوز وهدفنا إسعاد الجماهير



معتز الشامي (أبوظبي)

عاد العين إلى صدارة دوري أدنوك للمحترفين بفوز مقنع على عجمان (2-0)، أمس الأول، على استاد هزاع بن زايد، ضمن ختام الجولة 21 من دورينا، وهي المباراة التي لم تكن مجرد ثلاث نقاط، بل بمثابة بيان فني واضح قبل قمة الجولة 22 المقبلة أمام شباب الأهلي الذي لا يزال مطارداً للصدارة بفارق نقطة عن العين.

وأعاد انتصار «الزعيم» إلى القمة بفارق نقطة، لكنه في المضمون كشف عن فريق أكثر نضجاً وتوازناً وقدرة على التحكم في تفاصيل المباراة، التي لم تكن اختباراً سهلاً بأي حال من الأحوال.

فمنذ الدقائق الأولى للقاء عجمان، فرض العين أسلوبه بوضوح، مع سيطرة نسبية على الكرة بلغت 54.4%، وفاعلية واضحة في الثلث الهجومي، حيث وصل إلى 23 لمسة إيجابية داخل منطقة جزاء عجمان، مقابل 7 فقط للمنافس، بينما الفارق الحقيقي لم يكن في الاستحواذ فقط، بل في جودة الوصول، حيث سدّد العين 6 كرات على المرمى، مقابل «صفر» لعجمان، في مؤشر صريح على السيطرة الكاملة دفاعياً وهجومياً، كما لعب الفريق بتمركز متقدم (53.9 متر كمعدّل تموضع)، مقابل تمركز متأخر جداً لعجمان، ما جعل المباراة تُلعب عملياً في نصف ملعب الضيف.

ويمكن تلخيص أسباب فوز العين في ثلاث نقاط رئيسية، أبرزها الفاعلية الهجومية، حيث سجّل العين هدفين من معدل تحويل فرص بلغ 20% في المباراة، وهو رقم يعكس جودة اللمسة الأخيرة، خاصة أن معظم الفرص جاءت من داخل المنطقة (7 تسديدات)، والسبب الثاني كان في السيطرة على «الإيقاع» عبر 442 تمريرة مقابل 368 لعجمان، مع دقة تمرير تجاوزت 82%، تؤكد أن الفريق لم يمنح خصمه أي فرصة للعودة أو بناء اللعب، بينما ثالث الأسباب تمثّل في الصلابة الدفاعية الكاملة، حيث لم يستقبل العين أي تسديدة على المرمى، وهو ما يعكس ليس فقط جودة الخط الخلفي، بل أيضاً الضغط الجماعي ومنع التحولات.

وأكد فلاديمير إيفيتش أن العين أصبح أكثر نضجاً في التعامل مع المباريات، وأضاف: «نعرف متى نضغط ومتى نحافظ على النتيجة، والأهم أننا نلعب دائماً من أجل الفوز»، وأوضح أن الفريق واجه تحديات تتعلق بغياب عدد من اللاعبين لانضمامهم إلى منتخباتهم الوطنية، إضافة إلى عودتهم قبل وقت قصير من المواجهة، الأمر الذي حدّ من فترة التحضير، وقال: «نتعامل مع بعض الصعوبات البدنية المتوقعة، لكن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث والاستمرار في المنافسة على الصدارة، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم».

وأشار إلى أن الفريق اعتمد على التحكم في نسق اللعب وفرض أسلوبه من خلال الاستحواذ وتنظيم التحركات، رغم أن الشوط الأول شهد توقفات عديدة أثّرت على إيقاع المباراة، موضحاً أن الفريق نجح في كسر هذا النسق المتقطع، عبر الاستفادة من الفرص المتاحة وتسجيل هدف التقدم، إلى جانب خلق فرص محققة أخرى، واختتم بالتأكيد على أهمية هذا الفوز، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الحفاظ على التركيز والاستمرارية بنفس الروح، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية وإسعاد جماهير العين التي ظلت تمثّل الدافع الأكبر والطاقة الحقيقية للفريق في كل مواجهة.