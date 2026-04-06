موعدنا 10 مايو.. هل يحسم الكلاسيكو لقب الليجا الإسبانية؟



معتز الشامي (أبوظبي)

دائماً ما تكون مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مميزة، حيث يترقبها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بشغف، لكن مباراة العاشر من مايو المقبل اكتسبت أهمية خاصة، ورغم تبقي 4 جولات عليها، حيث لا يزال كل شيء وارداً، لكن إذا وصل الفريقان إلى هذه المواجهة الشرسة بفارق 7 نقاط كما هو الحال عليه الآن، فإن فوز برشلونة يعني تتويجه رسمياً بلقب الليجا الإسبانية.

وعلاوة على ذلك، سيقام كلاسيكو الجولة الخامسة والعشرين على ملعب كامب نو، حيث لم يخسر برشلونة هناك أي نقطة في الليجا حتى الآن.

ويحسم تعثر فريق أربيلوا أمام مايوركا إلى جانب فوز البلوجرانا الصعب على أتليتكو مدريد، اللقب عملياً لصالح الكتالونيين، فسبع نقاط فارق كبير، مع تبقي 8 جولات فقط على نهاية الليجا.

وحتى موعد الكلاسيكو، يخوض الفريقان 4 مباريات حاسمة وصعبة، في المباريات الثلاث الأولى، والتي حددت مواعيد انطلاقها، سيلعب ريال مدريد قبل برشلونة، ويستهل فريق أربيلوا مباريات الأسبوع يوم الجمعة باستضافة جيرونا، الذي يكافح للهروب من منطقة الهبوط بعد موسم صعب، بينما سيواجه برشلونة إسبانيول، ورغم أن فريق مانولو جونزاليس يصل إلى الديربي وهو في أسوأ حالاته هذا الموسم -بعد فشله في تحقيق أي فوز في عام 2026- فإن كل شيء وارد في مواجهة بين غريمي المدينة.

ويوم الثلاثاء 21 أبريل، يستضيف ريال مدريد ألافيس، وهو فريق آخر يعاني في هذه المرحلة الأخيرة، بينما سيواجه برشلونة سيلتا فيجو، يوم الأربعاء، الذي يسعى جاهداً للتأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية.

ويلعب ريال مدريد مجدداً يوم الجمعة ضد ريال بيتيس، بينما يواجه برشلونة خيتافي على ملعب الكولوسيوم يوم السبت الموافق 25 من الشهر الجاري. وقبل الكلاسيكو، يستضيف إسبانيول ريال مدريد على ملعب «آر سي دي إي»، بينما يحل برشلونة ضيفا على ملعب «إل سادار».

وإذا حافظ الفريقان على فارق الـ7 نقاط في هذه المباريات الأربع، فسيتوج برشلونة رسمياً بطلاً 10 مايو في الكلاسيكو، حال فوزه، حيث سيتقدم بفارق 10 نقاط، مع تبقي 3 مباريات فقط للتنافس عليها.

وحال وصول برشلونة متقدماً بـ6 نقاط، سيحسم فريق هانسي فليك اللقب أيضاً ولكن بفارق الأهداف. مع ذلك، من المهم التذكير بأن برشلونة خسر 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة الذهاب.

وفي حال فوز ريال مدريد على ملعب كامب نو، سيتقدم برشلونة بفارق 4 نقاط مع تبقي 9 نقاط للتنافس عليها، وهو فارق كبير، ولكنه سيضفي مزيداً من الإثارة على المرحلة الأخيرة من المسابقة.

وفي مبارياتهم الثلاث الأخيرة، سيواجه فريق أربيلوا، أوفييدو وإشبيلية وأتلتيك بلباو، بينما سيلعب فريق فليك ضد، ألافيس وريال بيتيس وفالنسيا.