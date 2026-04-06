قمة مزدوجة نحو نهائي «أغلى الكؤوس» في الطائرة

6 ابريل 2026

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
تتجه أنظار عشاق الكرة الطائرة، في السابعة مساء الغد، إلى صالتي ناديي العين والوصل، حيث تُقام مواجهتا الدور نصف النهائي من «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.
وتجمع المواجهة الأولى بني ياس وحتا على صالة نادي العين، فيما يلتقي الجزيرة والعين على صالة نادي الوصل، في صراع مباشر لحجز مقعدي النهائي.
ويطمح «رباعي القمة» إلى بلوغ المباراة النهائية، المقررة في السابعة مساء الجمعة 17 أبريل المقبل على صالة نادي العين، حيث تُقام البطولة بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.
وكانت فرق بني ياس والجزيرة والعين وحتا قد حجزت مقاعدها في «مربع الذهب» بعد مواجهات قوية في الدور ربع النهائي، إذ تأهل بني ياس على حساب الوصل بالفوز 3-1، بنتائج الأشواط (24-26,36-34,27-25,25-18).
في المقابل، تأهل الجزيرة بعد تفوّقه على النصر 3-1، بنتائج الأشواط (18-25,25-23,30-28,27-25).
وعلى صالة نادي بني ياس، حجز العين بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد فوز مثير على شباب الأهلي 3-2، في مباراة متكافئة جاءت أشواطها (25-19,17-25,25-20,24-26,15-13).
فيما تأهل حتا على حساب عجمان بالفوز 3-1 في المباراة التي أُقيمت على صالة نادي الوصل، بنتائج الأشواط (25-22,24-26,25-20,30-28).
وشهد الموسم الجاري تتويج النصر بلقبَي كأس الاتحاد ودوري الرجال، بعد فوزه على بني ياس في نهائي الكأس بثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يتفوق على الجزيرة 3-1 في نهائي الدوري، في الوقت الذي تأهلت فيه فرق العين والنصر والجزيرة وبني ياس إلى الدور نصف النهائي في كأس السوبر.

