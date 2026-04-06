شباب الأهلي والنصر.. خطوة أولى نحو لقب دوري السلة

6 ابريل 2026 15:30

 
علي معالي (أبوظبي)
يحلُّ فريق النصر في السابعة والربع مساء الغد، ضيفاً على شباب الأهلي في ذهاب نهائي دوري رجال السلة، على أن تكون مباراة الإياب بنادي النصر السبت المقبل، وفي حال التعادل ذهاباً وإياباً، ستكون هناك مباراة ثالثة فاصلة لتحديد البطل، وتحدد لها 15 من الشهر الجاري على صالة شباب الأهلي.
ويدخل كل فريق المباراة بروح التحدي، ورغبة الانتصار، أملاً في الاقتراب من اللقب الأقوى في ملاعب السلة وهو بطولة الدوري، ويبحث كل فريق عن الاقتراب خطوة من اللقب، تأهل شباب الأهلي إلى النهائي بعد تصدّره مرحلة (البلاي أوف) بخمس انتصارات متتالية، وقدّم مستويات ثابتة ويمتلك أفضلية الأرض في المباراة الأولى، رغم خسارته الأخيرة أمام النصر، حافظ على صدارة الترتيب.
وفي المقابل، بلغ فريق النصر النهائي بعد فوز مهم على شباب الأهلي بنتيجة 96-84، في آخر مباريات مرحلة الـ «بلاي أوف»، وظهر بصورة قوية، خاصة في الأمتار الحاسمة، ويعتمد على تنظيم دفاعي جيد وفعالية هجومية واضحة.
وكانت هناك مواجهة مهمّة للغاية منذ فترة قصيرة بين الفريقين على لقب كأس الاتحاد، في أول ألقاب الموسم، ويومها فاز شباب الأهلي بفارق 3 نقاط (103-100)، في مباراة حرمت «العميد» من لقب مهم، وهو ما سيجعل نهائي الدوري يحمل الكثير من التحديات بين الطرفين، خاصة أن عميد الأندية الإماراتية وهو النصر لم يسبق له تحقيق لقب الدوري، وصعد للنهائي خلال السنوات الماضية أكثر من مرة ولكنه لم يَفُز باللقب.
ومفاتيح الفوز متوفرة في الفريقين، حيث توجد سرعة التحول الهجومي والضغط المبكر في شباب الأهلي، والذي يسعى إلى تأكيد هيمنته على البطولة، مقابل الانضباط الدفاعي واستغلال الربع الأخير في النصر الباحث عن قلب المعادلة وخطف اللقب.

 

