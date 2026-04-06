خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»



فيصل النقبي (خورفكان)

عاد فريق خورفكان إلى سكة الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حقق فوزاً مهمّاً على بني ياس بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة 21، ليضع حداً لسلسلة من النتائج السلبية امتدت لخمس جولات كاملة دون تحقيق أي انتصار.

وجاء هذا الفوز ليمنح خورفكان دفعة معنوية كبيرة في مرحلة حساسة من عمر المسابقة، خصوصاً بعد أن كان آخر انتصار للفريق قد تحقق في الجولة 15 أمام الظفرة بنتيجة 3-2، قبل أن يدخل بعدها في فترة تراجع على مستوى النتائج.

وأظهر خورفكان خلال المباراة روحاً قتالية عالية ورغبة واضحة في كسر حالة الجمود، ليترجم ذلك إلى فوز ثمين يُعيد التوازن للفريق، ويمنحه الأمل في التقدم على جدول الترتيب مع دخول الجولات الحاسمة من الدوري، حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة، متقدماً إلى المركز التاسع مع ختام الجولة.