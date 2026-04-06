«ملك الهاتريك».. هالاند أفضل من مبابي وميسي ورونالدو



معتز الشامي (أبوظبي)

سجّل إيرلينج هالاند أول ثلاثية له مع مانشستر سيتي منذ أكثر من عام، ليساعد فريقه في هزيمة ليفربول 4-0 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكانت ثلاثية هالاند هي الثانية عشرة له في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا خلال تلك الفترة، كما يمتلك في رصيده 10 ثلاثيات أخرى قبل انضمامه إلى السيتي، إضافة إلى 6 ثلاثيات مع منتخب النرويج.

وبالتركيز على مسيرته مع مان سيتي، جاءت ثلاثيته الثانية عشرة في مباراته رقم 190 مع النادي، ورغم أنه لم يسجّل 3 أهداف في مباراة واحدة منذ مباراة وستهام في أغسطس 2024، إلا أن معدّله التهديفي لا يزال مذهلاً، ويسجل هالاند هاتريك في المتوسط كل 15.8 مباراة يلعبها مع السيتي. وعلى مدار مسيرته الكروية، يسجل هاتريك في المتوسط كل 17.7 مباراة.

وفي المقابل، يمتلك كيليان مبابي، الهداف البارز الآخر في جيله، «5 هاتريك» مع ناديه الحالي ريال مدريد. ويبلغ معدّله مع النادي الملكي ثلاثية واحدة كل 18.8 مباراة. على مدار مسيرة مبابي الكروية بأكملها، يسجّل هاتريك في المتوسط كل 22.6 مباراة.

لكن كيف يُقارن هالاند مع اثنين من أبرز أساطير اللعبة: ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو؟

يملك ميسي 50 ثلاثية في مسيرته الكروية مع الأندية، بينما يملك رونالدو 56 ثلاثية. ويبلغ متوسط ميسي ثلاثية واحدة كل 18.9 مباراة، بينما يبلغ متوسط رونالدو ثلاثية واحدة كل 19.4 مباراة - وكلاهما ليس أفضل من هالاند.

ويبلغ هالاند نفس عمر ميسي عندما سجّل ثلاثيته الثانية والعشرين في مسيرته الكروية: 25 عاماً (كان ميسي أصغر منه بشهر). أما رونالدو فكان أكبر سناً، حيث بلغ 28 عاماً.