ورشة فنية ترسم ملامح الموسم الجديد لـ«رابطة المحترفين»

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية صباح اليوم الاثنين، ورشة فنية لمناقشة التعديلات المقترحة وأجندة الموسم الرياضي 2026-2027، في إمارة دبي، وتضمنت الورشة استعراض أبرز التعديلات الفنية المقترحة على مسابقات الموسم الرياضي 2026-2027، إضافة إلى مناقشة أجندة الموسم الجديد، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف عناصر المنظومة الاحترافية.

وحضر الورشة الفنية حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين رئيس اللجنة الفنية، ومصعب المرزوقي المدير التنفيذي للرابطة وعدد من المسؤولين في الرابطة، وشارك فيها بفاعلية، ممثلو الأندية المحترفة، في خطوة تعكس حرص الرابطة على تطوير منظومة العمل الاحترافي وتعزيز الشراكة مع مختلف مكونات كرة القدم الإماراتية.

وافتتحت فعاليات الورشة الفنية، بكلمة ألقاها حسن طالب المري جاء فيها: «نؤمن في رابطة المحترفين الإماراتية بأهمية الشراكة مع الأندية المحترفة، والتي تُعد أعمدة أساسية في منظومتنا الكروية».

وأضاف: «حرصنا في الرابطة بقيادة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، على التواصل الفعّال مع مختلف عناصر منظومة الاحتراف في عالم كرة القدم الإماراتية، الأمر الذي يعكس قناعة راسخة لدينا بأن العمل التكاملي المشترك هو سر النجاح، وأن منظومة التعاون هي منظومة مستدامة».

وجرت مداولات واسعة خلال الورشة التي شهدت تفاعلاً مميزاً من قبل ممثلي الأندية المحترفة، عبر اقتراحاتهم ومشاركاتهم التي بحثت صناعة أجندة مثالية تسهم في تحقيق عدالة المنافسة والوصول بروزنامة مسابقات المحترفين للمعايير العالمية ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير دعم كامل لممثلي الكرة الإماراتية من أجل ضمان التمثيل المشرف في المسابقات الإقليمية والقارية.