سابالينكا على قمة التصنيف العالمي للأسبوع 77 على التوالي



برلين (د ب أ)

واصلت، اليوم الاثنين، البيلاروسية أرينا سابالينكا تربُّعها على صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات للأسبوع 77 على التوالي والـ 85 في إجمالي مسيرتها الاحترافية، لتُعزّز مكانتها في المركز الحادي عشر ضمن قائمة أكثر اللاعبات بقاءً في الصدارة عبر التاريخ.

ونجحت سابالينكا في تجاوز الرقم المسجل باسم كريس إيفرت، البالغ 76 أسبوعاً متتالياً، لتُصبح الآن على بُعد ثلاثة أسابيع فقط من معادلة رقم مارتينا هينجيز التي تحتل المركز العاشر في القائمة.

تأتي هذه الصدارة مدفوعة بالمستويات القوية التي قدّمتها النجمة البيلاروسية مؤخراً، حيث حققت ثنائية الشمس المشرقة بتتويجها بلقبَي إنديان ويلز وميامي، مما منحها فارقاً مريحاً يبلغ 2917 نقطة عن أقرب ملاحقاتها، الكازاخية يلينا ريباكينا، وتحتل الأميركية كوكو جوف والبولندية إيجا شفيونتيك المركزين الثالث والرابع توالياً.

وتحل الأميركية جيسيكا بيجولا في المركز الخامس، ثم مواطنتها أماندا أنيسيموفا في المركز السادس والأوكرانية يلينا سفيتولينا في المركز السابع، تليها الإيطالية جاسمين باوليني في المركز الثامن، ثم الكندية فيكتوريا مبوكو في المركز التاسع والروسية ميرا أندريفا في المركز العاشر.

وعزّزت بيجولا موقعها في المركز الخامس بعد نجاحها في الدفاع عن لقبها ببطولة تشارلستون المفتوحة، إثر فوزها في المباراة النهائية على الأوكرانية يوليا ستارودوبت. وقدّمت ستارودوبت واحدة من أكبر مفاجآت الموسم، بوصولها إلى أول نهائي لها في بطولات فئة 500 نقطة، بعد تغلُّبها على الأميركية ماديسون كيز في نصف النهائي، مما أدى إلى قفزة هائلة في تصنيفها بواقع 36 مركزاً لتصل إلى المرتبة 53 عالمياً، وهو أفضل تصنيف في مسيرتها.

وعلى صعيد البطولات الأخرى، شهدت بطولة كوبا كولسانتيس في بوجوتا تألق المجرية بانا أودفاردي، التي وصلت إلى النهائي قبل أن تخسر أمام ماري بوزكوفا، لترتقي 21 مركزاً وتستقر في المرتبة 71، كما صعدت الكولومبية إميليانا أرانجو 20 مركزاً لتصل إلى المركز 86 بعد بلوغها الدور نصف النهائي في البطولة ذاتها.

وفي المقابل، تراجع تصنيف الكولومبية كاميلا أوسوريو 27 مركزاً لتصبح في المرتبة 81 بعد فقدان لقبها وخروجها من الدور الثاني، كما تراجعت الأميركية صوفيا كينين 19 مركزاً لتستقر في المرتبة 66، عقب خسارتها في دور الـ16 من بطولة تشارلستون.