الجزيرة يحتج رسمياً على قرارات التحكيم أمام شباب الأهلي

6 ابريل 2026 14:32

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أعلن نادي الجزيرة تقدمه بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط، وفقاً للوائح المعتمدة، احتجاجاً على القرارات التحكيمية التي صاحبت مواجهة الفريق أمام شباب الأهلي ضمن الجولة 21 من «دوري أدنوك للمحترفين».
وأدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة الفنزويلي خيسوس فالنزويلا، بمساعدة خورخي أوريجو وتويلو مورينو، إضافة إلى يوسف الجسمي حكماً رابعاً، وجوان سوتو حكم فيديو، وسلطان عبدالرازق حكماً مساعداً للفيديو.
وكان الجزيرة قد خسر المباراة 1-2، ليبقى في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، مقابل 52 نقطة لشباب الأهلي «الوصيف»، بفارق نقطة خلف العين المتصدر.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن شكواه تستند إلى قرارات تحكيمية أثّرت بشكل مباشر على مجريات ونتيجة المباراة، وأخلّت بعنصري العدالة وتكافؤ الفرص بين الفريقين.
وطالب الجزيرة بالحصول على التسجيلات الصوتية الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إلى جانب التقرير التفصيلي للحكم، لفهم مبررات احتساب الهدف الأول لشباب الأهلي، رغم تعرّض لاعبه برونو دي أوليفيرا لتدخُّل بدني قبل الهدف مباشرة.
كما أشار النادي إلى حالات أخرى، من بينها عدم إشهار بطاقة حمراء لمدافع شباب الأهلي، إثر تدخُّل وصفه بـ «العنيف» على لاعب الجزيرة محمد ربيع، إضافة إلى عدم منح بطاقة صفراء ثانية في حالة تدخل من الخلف على فليسيو ميلسون، والتي اكتفى الحكم خلالها باحتساب ركلة جزاء، ما حرم الفريق من أفضلية عددية.
وطالب الجزيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق طاقم التحكيم، مع إعلانها بشكل رسمي، بما يضمن تعزيز الشفافية والنزاهة التحكيمية في المسابقات المحلية.
وأكد النادي، في ختام بيانه، أن دعمه وتقديره لاتحاد الكرة ولجانه المختلفة لا يتعارض مع حرصه الكامل على الدفاع عن حقوق فرقه ولاعبيه، واتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان حمايتها.

