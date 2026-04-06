7 ربّاعين يمثّلون الإمارات في «آسيوية بانكوك» البارالمبية

7 ربّاعين يمثّلون الإمارات في «آسيوية بانكوك» البارالمبية
6 ابريل 2026 15:15

 
الشارقة (الاتحاد)
يخوض منتخب الإمارات لرفع الأثقال البارالمبية تحدياً جديداً في بطولة آسيا – أوقيانوسيا المفتوحة 2026، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 6 إلى 12 أبريل الجاري، ضمن محطة مهمة في مشوار التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028».
وتحظى البطولة بأهمية خاصة، بمشاركة 23 منتخباً و249 لاعباً ولاعبة، إلى جانب 357 مشاركاً، حيث تمثّل ثاني محطة إلزامية في مسار التأهل، ما يرفع من مستوى المنافسة ويمنحها طابعاً قوياً على الصعيد القاري.
ويُمثّل المنتخب الوطني في البطولة سبعة لاعبين هم: محمد خميس خلف (88 كجم)، أحمد خميس البلوشي (فوق 107 كجم)، منصور المرزوقي (49 كجم)، عبدالله النقبي (107 كجم)، هيفا النقبي (فوق 67 كجم)، موزة الزيودي (فوق 55 كجم)، وفهد محمد (97 كجم)، في مشاركة تعكس جاهزية عالية وطموحات لتحقيق نتائج متقدمة.
ويدخل المنتخب المنافسات بعد فترة إعداد مكثفة ركّزت على الجوانب البدنية والفنية، بما يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية ضمن البرنامج التأهيلي للألعاب البارالمبية.
من جانبه، أكد عبدالله حسن الفلاسي، رئيس البعثة، أن المنتخب أنهى تحضيراته وفق البرنامج المعتمد، مشيراً إلى أن الأجواء إيجابية وتعكس تركيزاً كبيراً لدى اللاعبين، وقال: «نتطلع إلى تقديم مستوى مشرّف وتحقيق نتائج تعكس تطور رياضة أصحاب الهمم في الإمارات، وأن تكون هذه المشاركة محطة انطلاق قوية نحو لوس أنجلوس 2028».

