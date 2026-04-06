عدد اليوم
10 أرقام قياسية في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية

دبي (الاتحاد)
اختتمت في مجمع حمدان الرياضي منافسات «بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2026»، بتنظيم اتحاد الرياضات المائية وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ولم تكن مجرد تظاهرة تنافسية، بل تحوّلت إلى منصة دولية معتمدة لكسر الأرقام وفتح أبواب التأهل أمام السباحين الطامحين لبلوغ أولمبياد الشباب «داكار 2026».
وشهدت البطولة مشاركة قياسية تجاوزت 1600 سباح وسباحة من 100 جنسية مختلفة، يمثلون أكثر من 80 نادياً وأكاديمية حول العالم. وعلى مدار أربعة أيام من التنافس المحتدم في أكثر من 200 سباق، نجح المشاركون في تحطيم 10 أرقام قياسية خاصة بالبطولة، فيما خطف سبّاح المنتخب الوطني، حمد الشحي، الأضواء بتسجيل رقم قياسي جديد للدولة في سباق 50 متراً حرة، مؤكداً التطور المتسارع لمستوى السباحة الإماراتية.
وبفضل اعتمادها من الاتحاد الدولي للألعاب المائية، وفّرت البطولة فرصة ذهبية للمشاركين لتسجيل أزمنة رسمية تضعهم على رادار الاختيار الأولمبي والدولي. وتُعد هذه النتائج حجر زاوية في مسار التأهيل لأولمبياد الشباب والبطولات العالمية الكبرى، حيث تخضع النتائج لمعايير دقيقة تضمن فرز النخبة من المواهب الصاعدة.
وجرى توزيع أكثر من 4000 ميدالية على الفائزين في مختلف الفئات، بالإضافة إلى تقديم جوائز مالية مخصصة لأصحاب الإنجازات الاستثنائية، بهدف خلق بيئة محفزة تدفع السباحين لتقديم أفضل ما لديهم وتطوير مستوياتهم الفنية بشكل مستدام.

أخبار ذات صلة
«دبي الدولية للجواد العربي» تعزّز ريادة الإمارات العالمية لجمال الخيل
«دبي لكرة السلة» يتوّج بلقب «دولية سراييفو» للشباب
السباحة
بطولة دبي الدولية
مجلس دبي الرياضي
اتحاد الرياضات المائية
منتخب السباحة
آخر الأخبار
شعار المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
علوم الدار
الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)
اليوم 22:08
صورة للقمر من خلال نافذة مركبة الفضاء أوريون
الترفيه
رواد "أرتيميس 2" يحطمون الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها البشر في الفضاء
اليوم 23:40
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين في إيران
اليوم 23:13
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
اليوم 22:51
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
علوم الدار
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
اليوم 22:44
