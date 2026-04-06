أرسنال يختبر شخصيته أمام سبورتينج في دوري الأبطال

دعا ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال فريقه المتعثر إلى اختبار شخصيته، في مسعى للتعافي من هزيمتين قاسيتين، عندما يواجه سبورتينج البرتغالي غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعرّض فريق أرتيتا إلى خسارة مفاجئة أمام ساوثهامبتون، أحد أندية الدرجة الثانية، 1-2 في ربع نهائي مسابقة كأس إنجلترا السبت، وذلك بعد أسبوعين من سقوطه أمام مانشستر سيتي 0-2 في المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة.

ويبدي أرتيتا قناعة بأن أرسنال قادر على التعامل مع الضغوط المتزايدة في سعيه إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، بالتوازي مع محاولة إنهاء انتظار دام 22 عاماً للتتويج بلقب الدوري الإنكجيزي الممتاز.

وقال أرتيتا: «خلال الموسم، تمر دائماً بلحظات صعبة، عادة اثنتين أو ثلاث. هذه هي اللحظة الأولى التي نواجه فيها مستوى معيناً من الصعوبة، نصف الأمر بالصعب، ونحن مقبلون على ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعلى المرحلة الحاسمة في الدوري».

وتابع «إذا كان هذا يُعد فترة صعبة، فأنا أعتقد أن هناك فترات أصعب بكثير، لذلك علينا أن ننهض، أن نشعر بالراحة، وأن نقدم الأداء الذي قدمناه طوال الموسم».

ويُدرك أرتيتا أن أرسنال في موقع قوي على صعيد المسابقتين، إذ يتوجه إلى لشبونة بصفته المرشح الأبرز لتجاوز سبورتينج، كما يتصدر الدوري الممتاز بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يملك مباراة مؤجلة.

وقال: «أنا أحب لاعبي فريقي. بعد ما قدموه على مدار تسعة أشهر، لن أنتقدهم لأننا خسرنا مباراة بعد كل ما وضعوا به أجسادهم من جهد».

وسيستمد أرسنال الثقة أيضاً من فوزه الكاسح على سبورتينج 5-1 في دور المجموعة الموحدة للمسابقة الموسم الماضي، حين كان المهاجم السويدي فيكتور يوكيريس يدافع عن ألوان النادي البرتغالي.