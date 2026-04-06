الظفرة يُنهي عقد بتروفيتش ويترقب البديل



معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم إقالة المدير الفني للفريق الأول، المونتنيجري زيليكو بتروفيتش، على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين».

وأكدت إدارة الشركة، في بيان رسمي، تقديرها للجهود التي بذلها المدرب خلال فترة عمله مع الفريق، متمنيةً له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة، مشيرة إلى أنها ستعلن خلال الساعات القادمة هوية الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق في المرحلة المقبلة من الموسم.

وتأتي إقالة بتروفيتش بعد يوم واحد من خسارة الظفرة أمام مضيفه دبا 0-1 ضمن الجولة 21، ليبقى الفريق في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، متساوياً مع البطائح قبل الأخير، وبفارق نقطة واحدة عن دبا المتذيل.

ورغم البداية الإيجابية للمدرب في الدور الأول، والتي حصد خلالها الفريق 18 نقطة من بينها 5 انتصارات، فإن الظفرة دخل في سلسلة سلبية، حيث فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 10 جولات منذ انتصاره الأخير أمام خورفكان 3-2 في الجولة 11، واكتفى في الدور الثاني بحصد نقطتين فقط من تعادلين أمام عجمان وكلباء (1-1).

وتنتظر «فارس الظفرة» خمس مواجهات حاسمة في ختام مشواره بالدوري، أمام النصر، عجمان، بني ياس، العين، والوحدة، في صراع البقاء ضمن دوري المحترفين.

وكان الظفرة قد تعاقد مع بتروفيتش (60 عاماً) مطلع الموسم الجاري 2025-2026، في محطة جديدة ضمن مسيرته التدريبية التي بدأت عام 2004، وشملت العمل كمدير فني ومساعد مدرب لعدد من الأندية والمنتخبات الأوروبية والعربية، كان آخرها قيادته القادسية الكويتي.

وخلال فترة قيادته للظفرة، خاض الفريق 24 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها 5 انتصارات و3 تعادلات مقابل 16 خسارة، كما ودّع مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة من الدور الأول أمام الوحدة (1-3)، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور التمهيدي أمام الوصل.