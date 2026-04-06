فينسيوس يعترف: لم أكن على وفاق مع تشابي ألونسو

6 ابريل 2026 19:37

 

لندن (د ب أ)
اعترف البرازيلي فينسيوس، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بأنه لم يكن على وفاق مع تشابي ألونسو، المدير الفني السابق للفريق، خلال فترة تدريبه للفريق أوائل الموسم الجاري، وكان فينسيوس قد دخل في خلاف مع ألونسو خلال فترة تولي الأخير تدريب الفريق، وسئل المهاجم البرازيلي عن ذلك قبل مواجهة فريقه مع بايرن ميونخ الألماني، فريق سابق لألونسو أيضاً، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وقال فينسيوس: «فترتي مع تشابي كانت تجربة تعلمت فيها الكثير، لقد تطورت كشخص لكنني لم أكن على وفاق معه، لكنني أشعر بوفاق مع ألفارو أربيلوا وهو يمنحني الكثير من الثقة مثلما يفعل كارلو أنشيلوتي».
وتراجع مستوى فينسيوس تحت قيادة ألونسو، حيث لم يسجل أي هدف في 16 مباراة مع ريال مدريد، وفي المقابل سجل عشرة أهداف في آخر 12 مباراة مع أربيلوا. وأضاف فينسيوس: «دائما أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق، لم أظن أبداً أنني سأبتعد لفترة طويلة عن تسجيل الأهداف، كما هو الحال حينما كنت أصغر وأفتقر للتركيز، لكنني تعلمت من تلك الفترة السيئة، واللاعبون الجيدون يمكنهم العودة دائماً».

