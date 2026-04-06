«كيزاد» راعٍ بلاتيني لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية



أبوظبي (وام)



أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة توقيع اتفاقية رعاية تمتد ثلاث سنوات، تصبح بموجبها المجموعة راعياً بلاتينياً لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للخيول العربية الأصيلة، وتعزز ريادة دولة الإمارات عالمياً في هذا المجال.

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانة الخيل العربية على الساحة الدولية، وتقديم الدعم للملاك والمربين في مختلف قارات العالم، بما ينسجم مع النهج الوطني في صون الموروث الثقافي العريق المرتبط بالخيل العربية، وتعزيز حضوره عالمياً.

يقام كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بمتابعة وإشراف معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، في تأكيد واضح على الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للخيل العربية الأصيلة.

ويمثل كأس الإمارات العالمي منصة دولية انطلقت من دولة الإمارات لتعزيز مكانة الخيل العربية، وتقديم الدعم للملاك والمربين حول العالم، تجسيداً للدور الريادي للدولة في صون هذا الإرث الثقافي العريق وتطوير أنشطته عالمياً.

يتألف الكأس من سلسلة بطولات تقام في مختلف قارات العالم؛ بهدف دعم الملاك والمربين، وتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في الحفاظ على إرث الخيل العربية، وتعزيز حضورها الدولي، بما يعكس مكانة الدولة الريادية في هذا القطاع الحيوي.

وانطلقت النسخة الثالثة من الكأس في يناير الماضي، امتداداً للنجاحات التي حققتها النسختان الأولى والثانية، وشهدت النسخة الثانية، التي اختتمت في الكويت في ديسمبر 2025، مشاركة 791 خيلاً تمثل نحو 460 مالكاً، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز 3 ملايين و986 ألف درهم، وتوج خلالها 488 خيلاً و342 مالكاً، في مؤشر واضح على الزخم الدولي المتنامي للبطولة، والدور المحوري لدولة الإمارات في قيادة مشهد جمال الخيل العربية عالمياً.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: «رعايتنا لهذا الحدث تجسد التزام مجموعة كيزاد بدعم المبادرات الوطنية التي تضع الموروث الثقافي لدولة الإمارات في قلب مسيرتها التنموية الشاملة.. إن ارتباطنا بهذا الحدث احتفاءٌ بهوية وطنية راسخة وتقاليد عريقة متجذّرة في تاريخ الدولة، اعتزّ بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتمضي قيادتنا الرشيدة على دربه في ترسيخها جزءاً لا يتجزأ من رؤية تنموية متكاملة».

وأضاف: «فخرنا بهذا الإرث هو المحرك لالتزامنا بدفع مسيرة التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني عبر رفع مساهمة القطاع الصناعي، بما يعزز التنافسية ويُرسّخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً رائدة للتميّز في شتى المجالات».

من جانبه، أكد محمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، أن رعاية «مجموعة كيزاد» خطوة مهمة لدعم ملاك ومربي الخيل العربية، وتعزيز مكانة كأس الإمارات العالمي على الخريطة الدولية، بما يسهم في صون إرث الخيل العربية، وتطوير أنشطتها عالمياً، ويعزز ريادة دولة الإمارات في هذا المجال.