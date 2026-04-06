العويس يتصدر «التمايز» في منافسات قفز الحواجز بأكاديمية بوذيب



أبوظبي (وام)

تصدر الفارس محمد أحمد العويس منافسة التمايز على حواجز الـ 145 سم، التي أقيمت أمس على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية، وجاءت الفعاليات على مدار يومي السبت والأحد، ضمن النسخة الـ 14 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وشهدت 14 منافسة، بمشاركة 200 فارس وفارسة.

توّج الفائزين عبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بالأكاديمية، وأحمد علي الجنيبي، رئيس قسم التدريب.

وتألق العويس مع «فارا دو بيفيور»، وأنهى التمايز منفرداً دون خطأ محققا 37.17 ثانية، وجاء ثانيا الفارس حميد عبدالله المهيري مع «مينتوس» من إسطبلات الشراع، بزمن التمايز 35.95 ثانية، وثالثاً الفارس مفتاح جوهر الظاهري مع «سيرا بي إس» من فرسان شرطة أبوظبي، مسجلاً 39.51 ثانية في جولة التمايز.

وحصد الفارس أسامة الزبيبي مع الفرس «فيرست كوين» من منتجع الفرسان الرياضي لقب منافسة المستوى الأول بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز الـ 140 سم، بينما حقق الفارس حمد النعيمي مع «دلفين» من نادي الشارقة للفروسية المركز الأول في فئة الشباب، على حواجز الـ 130 سم من مرحلتين خاصة، وفاز زميله الفارس عبدالله حمد الكربي مع «كوينتانو» في منافسة الجولة الواحدة لفئة الشباب على حواجز الـ 130 سم أيضاً.

كما فاز الفارس ياسين الزبيبي مع «ناروين إس إم إتش» من نادي العين للفروسية والرماية في الجولة الرئيسة، بحواجز الـ 130 سم، بينما توج الفارس صالح مفرج الكربي مع «شانتال» من نادي الشارقة للفروسية، بلقب منافسة ال «جونيورز»على حواجز الـ 120 سم، من مرحلتين، وحقق الفارس مبخوت عويضة الكربي، مع الجواد «دبي» من إسطبلات الشراع، لقب المنافسة الثانية من جولة واحدة على ذات الارتفاع.

وهيمن الفارس هشام غريب مع «أولمبيك بوي» من نادي رومانو للفروسية، على منافسة المرحلتين الخاصة لفرسان المستوى الأول على حواجز الـ 120 سم أيضاً، بينما فازت في المنافسة الثانية لفرسان المستوى الثاني الفارسة صليحة الكتبي مع «إلتون» من منتجع الفرسان الرياضي.

وأقيمت منافستان من مرحلتين خاصة على حواجز الـ 120 سم للخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، ومن جولة على حواجز الـ125 سم، بالإضافة إلى منافستين للخيول عمر 7 سنوات بذات المواصفات ولكن على حواجز الـ125 سم والـ130 سم، وفاز في الأولى، «أونورا جيه» بقيادة الفارس محمد حمد الكربي من نادي الشارقة للفروسية، وجاء ثانياً الفرس «بيلي مورزين» بقيادة الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، من إسطبلات الشراع، وقفز معها إلى مركز الصدارة في منافسة اليوم الثاني من جولة واحدة على حواجز الـ130 سم.