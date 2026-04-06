وزير الرياضة: مشاريع على مدار العام لتعزيز الرياضات المجتمعية

7 ابريل 2026 01:11

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن الوزارة تستهدف رفع نسبة ممارسة الرياضات المجتمعية والنشاط البدني بشكل عام، مشيراً إلى وجود مشاريع على مدار العام والسنوات المقبلة لتعزيز الرياضات المجتمعية، بالتنسيق مع المجالس الرياضية في الدولة ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.
وأوضح معاليه أن الرياضة التنافسية تقوم بدورها من خلال جهود الأندية والأكاديميات الخاصة، منوهاً بأن الرياضات المجتمعية بطبيعتها تحتاج إلى ترابط جميع المؤسسات المجتمعية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وذكر الفلاسي أن نجاح مبادرة «خطوات وذكريات (50×50)» في مصفوت يجسد العمل المتكامل وتضافر جهود الفريق الواحد من خلال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ووزارة الرياضة، وبلدية عجمان، ونادي مصفوت.
وقال معاليه: «سعداء بالمشاركة في مبادرة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة “خطوات وذكريات (50×50)” في منطقة مصفوت بإمارة عجمان، في إطار جهوده لتعزيز أنماط الحياة الصحية، وترسيخ مفاهيم جودة الحياة، وهي مبادرة تجمع بين الإرث والرياضة، وتسلط الضوء على قرى الإمارات، وتثقّف المجتمع بأهمية الحركة والنشاط، وأشكر جميع الشركاء في هذا المشروع وبلدية عجمان».
وأشار معاليه إلى تشييد ممشى مصفوت بمستويات مختلفة لتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على الحركة، مثنياً على المشاركة المميزة من مختلف فئات المجتمع، رجالاً ونساءً وكبار المواطنين، في «مسير مجتمعي» لمسافة 1.5 كيلومتر انطلاقاً من متحف مصفوت عبر المسارات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، بما يعزز التلاحم المجتمعي، ويجسد تكامل الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة النشاط البدني في البيئات المحلية.
ونوه الفلاسي بأن المبادرة تنسجم مع توجهات الوزارة لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية بين أفراد المجتمع، من خلال استبيان سنوي للوزارة يهدف إلى التعرف على طبيعة الأنشطة التي يحرص عليها أفراد المجتمع، لاسيما فئة كبار المواطنين، لتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتحقيق جودة الحياة واستدامة النشاط، مؤكداً أن الرياضة تسهم في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للتنمية المتوازنة» يطلق مبادرة (50×50) في مصفوت
عمار النعيمي: مشاريع نوعية تسهم في تطوير القرى والمناطق الإماراتية
الرياضة
أحمد بالهول الفلاسي
وزارة الرياضة
مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة
المجالس الرياضية
آخر الأخبار
شعار المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
علوم الدار
الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)
6 ابريل 2026
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز
اليوم 01:15
قوافل مساعدات إماراتية تدخل غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإغاثية لتلبية احتياجات غزة
اليوم 01:15
المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة
الأخبار العالمية
المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة
اليوم 01:15
تصاعد الدخان في طهران جراء غارة جوية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نواصل إضعاف قدرات الجيش الإيراني باستهداف مواقع عسكرية
اليوم 01:15
