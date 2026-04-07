الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
עדד אליום
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» ثالث «افتتاحية» طواف إتسوليا باسك الإسباني

7 ابريل 2026 10:19

مدريد(وام)
أحرز فيليكس جروسشارتنر، دراج فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، المركز الثالث في سباق المرحلة الأولى ضد الساعة، ضمن منافسات طواف إتسوليا باسك كونتري، الذي انطلق أمس في إقليم الباسك بإسبانيا، بمشاركة نخبة من أبرز الدراجين العالميين.
وقدم الدراج أداءً قوياً في سباق فردي ضد الزمن امتد لمسافة 13.8 كيلومتر، حيث أنهى المرحلة بزمن بلغ 17 دقيقة و36 ثانية، بفارق 27 ثانية عن صاحب المركز الأول، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على المراكز المتقدمة في الترتيب العام.
وشهدت المرحلة انطلاقة قوية من دراج فريق الإمارات، إذ فرض إيقاعاً مرتفعاً منذ الكيلومترات الأولى، ونجح في الحفاظ على مستوى ثابت من الأداء طوال السباق، خاصة في المقاطع الصعبة والمنعطفات الفنية، ما مكنه من تسجيل أحد أفضل الأزمنة في اليوم الافتتاحي.
كما سجل الفريق حضوراً مميزاً في هذه المرحلة، بعد أن جاء دراج الفريق براندون ماكنولتي في المركز الثامن، بفارق 43 ثانية عن الصدارة.
وتشهد الأيام المقبلة منافسة قوية، مع انتقال السباق إلى مراحل أكثر صعوبة من ناحية التضاريس، حيث ستلعب المرتفعات دوراً حاسماً في تحديد هوية الفائز باللقب.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©