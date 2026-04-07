عدد اليوم
رودريجيز يعود إلى مينيسوتا بعد الأزمة الصحية

واشنطن (أ ب)
عاد النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، الذي دخل المستشفى الأسبوع الماضي بسبب جفاف شديد، إلى ناديه مينيسوتا يونايتد الأميركي لكرة القدم، لمواصلة استعادة جاهزيته للمباريات.
وأعلن الفريق أن رودريجيز حضر إلى مقر التدريبات لخوض حصة عودة تدريجية تحت المتابعة. وستتم عملية إعادة دمجه في التدريبات الجماعية الكاملة بإشراف كامل من الجهاز الطبي لنادي مينيسوتا يونايتد.
ولعب رودريجيز لمنتخب كولومبيا في مباراة ودية أمام المنتخب الفرنسي يوم 29 مارس، عندما بدأت أعراض الجفاف. وأضاف الفريق أنه جرى إدخاله إلى المستشفى بعد يومين لمواصلة المراقبة وتلقي العلاج بالسوائل عبر الوريد.
ومنذ خروجه من المستشفى بعد إقامة استمرت ثلاثة أيام، واصل رودريجيز التعافي في منزله تحت إشراف طبي مستمر. وأكد نادي مينيسوتا يونايتد أن الجهاز الطبي للفريق "يؤكد بشكل قاطع عدم وجود أي دليل سريري أو مخبري على الإصابة بانحلال الربيدات"، في إشارة إلى حالة نادرة لكنها قد تهدد الحياة، حيث يمكن أن تتحلل العضلات نتيجة الإجهاد المفرط أو لأسباب أخرى.

