إصابة العملاق ويمبانياما تُثير القلق في «سبيرز»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

ألقت إصابة العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما بظلالها على فوز فريقه سان أنتونيو سبيرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 115-102، وأدخلت القلق إلى قلوب جماهيره على أعتاب الأدوار الإقصائية، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

بعد بداية ممتازة في تكساس، سقط ويمبانياما الفارع الطول (2.24 م) أرضاً واشتكى من ألم في الأضلاع إثر اصطدامه ببول جورج أثناء هجمة مرتدة. توجه ابن الـ 22 عاماً إلى غرفة الملابس في وقت مبكر من الربع الثاني لتلقي العلاج، لما وصفه الفريق بأنه كدمة في الضلع الأيسر.

وعاد ويمبانياما، المرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري، إلى أرض الملعب ليخوض بضع دقائق إضافية في نهاية الشوط الأول، لكنه غاب عن الثاني.

وسجل "ويمبي" 17 نقطة وأضاف إليها 5 متابعات و3 صدات في 16 دقيقة فقط، ولم ينسَ أن يقدم عرضاً مميزاً بفضل سلة ساحقة بيد واحدة بعد تمريرة هوائية من ديأيرون فوكس.

تحدث ميتش جونسون مدرب سبيرز عن حالة ويمبانياما من دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل في المؤتمر الصحفي، قائلا: "أعتقد أن عودته للعب في الدقائق الأربع أو الخمس الأخيرة من الشوط كانت مؤشراً إيجابياً".

ورغم تسجيل جويل إمبيد نجم سفنتي سيكسرز أعلى رصيد في المباراة بـ 34 نقطة والتقاطه 12 متابعة، إلّا أن سبيرز ردّ بفضل أداء هجومي متكامل ومميز، حيث سجل ستة لاعبين 10 نقاط أو أكثر.

وبرز في صفوف الفائز ستيفون كاسل الذي حقق ثلاثية مزدوجة جديدة مع 19 نقطة و10 متابعات و13 تمريرة حاسمة، وأضاف ديلان هاربر 17 نقطة وفوكس 13.

وحقق سبيرز فوزه الـ 60 مقابل 19 هزيمة هذا الموسم ليحتل المركز الثاني في المنطقة الغربية، خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب (62-16)، وذلك بعد عامين من تعرضه لـ 60 خسارة في العام الأول لويمبانياما في "أن بي أيه".

ويلعب سبيرز مع بورتلاند تريل بليزرز الأربعاء، ثم دالاس مافريكس الجمعة، وأخيراً دنفر ناجتس الأحد.