الظفرة يُعيد «الفيلسوف» هورفات لقيادة المرحلة الحاسمة

7 ابريل 2026 11:14

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أعلن نادي الظفرة التعاقد مع مدربه السابق الكرواتي ألين هورفات مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمونتنيجري زيليكو بتروفيتش، الذي أُقيل مؤخراً بسبب تراجع نتائج الفريق في «دوري أدنوك للمحترفين».
ورحّب النادي بعودة هورفات، متمنياً التوفيق للجهاز الفني الجديد في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق الأهداف المنشودة، في ظل وضع صعب يحتل فيه «فارس الظفرة» المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، متساوياً مع البطائح قبل الأخير، وبفارق نقطة واحدة عن دبا المتذيل. 
وتنتظر الظفرة خمس مباريات حاسمة في ختام مشواره بالدوري، أمام النصر، عجمان، بني ياس، العين، والوحدة، في إطار صراع البقاء ضمن دوري المحترفين.
ويمتلك هورفات (52 عاماً) معرفة جيدة بالفريق، بعدما قاده في الموسم الماضي للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى، وقيادته للعودة إلى دوري المحترفين، إلى جانب دبا الوصيف.
ويُعرف المدرب الكرواتي بأسلوبه التحفيزي، حيث يحرص على مشاركة لاعبيه والجماهير عبارات ملهمة، مستلهماً في كثير من الأحيان مقولات لمدربين عالميين، من بينهم السير أليكس فيرجسون، ومنها: «إذا أردت أن تكون الأفضل، فعليك أن تتفوق على منافسيك وتدفع نفسك دائماً إلى الأمام».
كما عبّر هورفات عن شغفه بالمهنة، قائلاً: «أحب هذه الوظيفة، واستمتع بكل لحظة في عالم كرة القدم، قبل المباريات وأثناءها وبعدها».
ويخوض هورفات تجربته الجديدة مع الظفرة بعد محطات تدريبية سابقة، أبرزها مع النصر السعودي الذي تُوج معه بكأس السوبر 2021، إلى جانب تجارب مع الباطن السعودي والعربي القطري، فضلاً عن مسيرته كلاعب سابق في منتخب كرواتيا، حيث كان من أصغر مَنْ ارتدوا شارة القيادة في نادي رييكا.

