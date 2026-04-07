«الأولمبياد الخاص» يؤهل «كوادر البوتشيا» بدورة فنية

أبوظبي (الاتحاد)

واصل الأولمبياد الخاص الإماراتي جهوده في تطوير الكوادر الفنية، من خلال تنظيم دورة تدريبية وطنية لتأهيل حكام ومدربي رياضة البوتشيا، وذلك ضمن خطته المستمرة للارتقاء بالمستوى المهني والفني، واستعداداً للاستحقاقات الوطنية والإقليمية والدولية المقبلة.

وشهدت الدورة مشاركة 30 دارساً ودارسة من الأندية والمراكز والمدارس المهتمة برياضات الأولمبياد الخاص في الدولة، حيث أُقيمت على مدار يومين في نادي أبوظبي لأصحاب الهمم التابع لهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، بإشراف المحاضر الإقليمي المعتمد وليد الحلو.

وتضمنت الدورة جانبين، نظرياً وعملياً، حيث تم تدريب المشاركين على مهارات اللعبة، ومواقف التحكيم المختلفة، وقانون اللعبة، وإجراءات تنظيم المسابقات، ومواصفات الملاعب، إضافة إلى كيفية إدارة الفعاليات المرتبطة برياضة البوتشيا.

واختُتمت الدورة بإجراء اختبار نهائي لتقييم مستوى المشاركين وقياس مدى استفادتهم من البرنامج التدريبي.

وتُعد رياضة البوتشيا، من أبرز رياضات الأولمبياد الخاص، حيث تسهم في تنمية مهارات التركيز والتواصل الاجتماعي وتعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين من ذوي التحديات الذهنية، كما تُصنف كثالث أكثر الرياضات انتشاراً ومشاركة على مستوى العالم.