الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

«الأولمبياد الخاص» يؤهل «كوادر البوتشيا» بدورة فنية

«الأولمبياد الخاص» يؤهل «كوادر البوتشيا» بدورة فنية
7 ابريل 2026 12:15

أبوظبي (الاتحاد)
واصل الأولمبياد الخاص الإماراتي جهوده في تطوير الكوادر الفنية، من خلال تنظيم دورة تدريبية وطنية لتأهيل حكام ومدربي رياضة البوتشيا، وذلك ضمن خطته المستمرة للارتقاء بالمستوى المهني والفني، واستعداداً للاستحقاقات الوطنية والإقليمية والدولية المقبلة.
وشهدت الدورة مشاركة 30 دارساً ودارسة من الأندية والمراكز والمدارس المهتمة برياضات الأولمبياد الخاص في الدولة، حيث أُقيمت على مدار يومين في نادي أبوظبي لأصحاب الهمم التابع لهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، بإشراف المحاضر الإقليمي المعتمد وليد الحلو.
وتضمنت الدورة جانبين، نظرياً وعملياً، حيث تم تدريب المشاركين على مهارات اللعبة، ومواقف التحكيم المختلفة، وقانون اللعبة، وإجراءات تنظيم المسابقات، ومواصفات الملاعب، إضافة إلى كيفية إدارة الفعاليات المرتبطة برياضة البوتشيا. 
واختُتمت الدورة بإجراء اختبار نهائي لتقييم مستوى المشاركين وقياس مدى استفادتهم من البرنامج التدريبي.
وتُعد رياضة البوتشيا، من أبرز رياضات الأولمبياد الخاص، حيث تسهم في تنمية مهارات التركيز والتواصل الاجتماعي وتعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين من ذوي التحديات الذهنية، كما تُصنف كثالث أكثر الرياضات انتشاراً ومشاركة على مستوى العالم.

الأولمبياد الخاص
البوتشيا
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©