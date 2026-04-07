الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الفوز الرابع لدبا يقلب الأوراق في صراع الهبوط

7 ابريل 2026 12:45

فيصل النقبي (دبا)
حقق فريق دبا فوزاً مهمّاً على حساب الظفرة، ليشعل حسابات صراع البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، ويمنح نفسه دفعة معنوية كبيرة في توقيت بالغ الحساسية من عمر المسابقة.
وجاء هذا الانتصار ليضع دبا عند النقطة 17، بفارق نقطة واحدة فقط عن البطائح والظفرة، فيما تقلص الفارق إلى أربع نقاط مع بني ياس، وخمس نقاط مع كلباء، لتزداد حدّة المنافسة في قاع جدول الترتيب وتتعقد حسابات الهبوط بشكل لافت.
ويُعد هذا الفوز هو الأول لدبا منذ الجولة 15، كما أنه الانتصار الرابع للفريق في المسابقة هذا الموسم، ما يعكس إصرار الفريق على التمسك بحظوظه حتى الرمق الأخير.
وبات دبا مع هذا الفوز رقماً صعباً في معادلة البقاء، في ظل تقارب النقاط بين فرق المؤخرة، مما ينذر بجولات قادمة مشتعلة ستُحدّد ملامح الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى.

أخبار ذات صلة
5 مقترحات تعيد تشكيل مسابقات المحترفين وتعزّز الطموح القاري للأندية
الظفرة يُعيد «الفيلسوف» هورفات لقيادة المرحلة الحاسمة
دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
الظفرة
بني ياس
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 09:49
دائرة الصحة - أبوظبي
علوم الدار
وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: نمضي نحو ترسيخ نموذج صحي استباقي قائم على الرعاية الدقيقة
اليوم 14:47
"الجناح الوطني للدولة" ينظم معرض "وشوشة" في بينالي البندقية مايو المقبل
التعليم والمعرفة
"الجناح الوطني للدولة" ينظم معرض "وشوشة" في بينالي البندقية
اليوم 14:40
سوق العقارات في أبوظبي يسجّل أداءً قياسياً بـ 66 مليار درهم خلال الربع الأول
علوم الدار
سوق العقارات في أبوظبي يسجّل أداءً قياسياً بـ 66 مليار درهم خلال الربع الأول
اليوم 14:28
300 هدف في 99 مباراة.. «ماكينة البايرن» تهدد الريال
الرياضة
300 هدف في 99 مباراة.. «ماكينة البايرن» تهدد الريال
اليوم 14:15
