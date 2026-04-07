الفوز الرابع لدبا يقلب الأوراق في صراع الهبوط

فيصل النقبي (دبا)

حقق فريق دبا فوزاً مهمّاً على حساب الظفرة، ليشعل حسابات صراع البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، ويمنح نفسه دفعة معنوية كبيرة في توقيت بالغ الحساسية من عمر المسابقة.

وجاء هذا الانتصار ليضع دبا عند النقطة 17، بفارق نقطة واحدة فقط عن البطائح والظفرة، فيما تقلص الفارق إلى أربع نقاط مع بني ياس، وخمس نقاط مع كلباء، لتزداد حدّة المنافسة في قاع جدول الترتيب وتتعقد حسابات الهبوط بشكل لافت.

ويُعد هذا الفوز هو الأول لدبا منذ الجولة 15، كما أنه الانتصار الرابع للفريق في المسابقة هذا الموسم، ما يعكس إصرار الفريق على التمسك بحظوظه حتى الرمق الأخير.

وبات دبا مع هذا الفوز رقماً صعباً في معادلة البقاء، في ظل تقارب النقاط بين فرق المؤخرة، مما ينذر بجولات قادمة مشتعلة ستُحدّد ملامح الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى.