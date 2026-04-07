الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
العين يبسط «الزعامة» على «دوري 23» ويقترب من اللقب التاسع

7 ابريل 2026 13:15

معتصم عبدالله (أبوظبي)
يمضي العين بثبات نحو تعزيز رقمه القياسي باللقب التاسع، بعدما حافظ على فارق النقاط الست في صدارة دوري المحترفين تحت 23 عاماً، بفوزه على ضيفه عجمان 3-0 ضمن الجولة 21، وشهدت الجولة أيضاً فوز الشارقة «الوصيف» على مضيفه الوصل 2-1، فيما تغلّب شباب الأهلي على الجزيرة 1-0، والبطائح على كلباء 3-1، والظفرة على دبا 3-2، وبني ياس على خورفكان 5-0.
وحسم «الزعيم» المواجهة بثلاثية حملت توقيع كاليدو جساسي «هدفين» في الدقيقتين 10 و55، وريلانو ساركي في الدقيقة 67، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب، مقابل 34 نقطة لعجمان صاحب المركز الثالث.
من جهته، قلب الشارقة تأخره أمام مضيفه الوصل بهدف سيف ناصر في الدقيقة 37، إلى فوز 2-1 بفضل هدفي نقولا كليمنتي في الدقيقة 45+1، وضاري فهد في الدقيقة 66، ليرفع «الملك» رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي الوصل عند 32 نقطة في المركز الرابع.
ومع تبقِّي خمس جولات على ختام الدوري، تتجه الأنظار في الجولة 22 إلى مواجهة قوية تجمع العين مع مضيفه شباب الأهلي السبت على استاد راشد، فيما يستقبل الشارقة ضيفه بني ياس، وتُستكمل الجولة بمباريات كلباء والوحدة، البطائح وخورفكان، الوصل وعجمان، دبا والجزيرة، والنصر والظفرة.
ويتصدر العين، حامل اللقب، قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بدوري المحترفين تحت 23 عاماً برصيد 8 ألقاب، آخرها في الموسم الماضي 2024-2025، يليه شباب الأهلي بثلاثة ألقاب، فيما تضم قائمة الأبطال أيضاً الجزيرة (2008-2009)، الشارقة (2015-2016)، الوحدة (2016-2017)، النصر (2017-2018)، وكلباء (2023-2024).

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: نمضي نحو ترسيخ نموذج صحي استباقي قائم على الرعاية الدقيقة
"الجناح الوطني للدولة" ينظم معرض "وشوشة" في بينالي البندقية مايو المقبل
"الجناح الوطني للدولة" ينظم معرض "وشوشة" في بينالي البندقية
سوق العقارات في أبوظبي يسجّل أداءً قياسياً بـ 66 مليار درهم خلال الربع الأول
سوق العقارات في أبوظبي يسجّل أداءً قياسياً بـ 66 مليار درهم خلال الربع الأول
300 هدف في 99 مباراة.. «ماكينة البايرن» تهدد الريال
300 هدف في 99 مباراة.. «ماكينة البايرن» تهدد الريال
