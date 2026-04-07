5 مقترحات تعيد تشكيل مسابقات المحترفين وتعزّز الطموح القاري للأندية

معتز الشامي (أبوظبي)

في خطوة تعكس توجّهاً واضحاً نحو إعادة صياغة مستقبل كرة القدم الإماراتية، عقدت رابطة المحترفين الإماراتية ورشة عمل فنية موسّعة بمشاركة ممثلي الأندية المحترفة صباح أمس بدبي، وذلك لمناقشة حزمة من التعديلات الجوهرية على مسابقات المحترفين، ضمن رؤية تطويرية تستهدف رفع مستوى التنافسية محلياً وتعزيز قدرات الأندية على الصعيد القاري.

الورشة ناقشت 5 مقترحات رئيسية، وُصفت بأنها «تحولات جذرية» في شكل البطولات ولوائحها، حيث تقرّر تطبيق بعضها مع انطلاقة الموسم المقبل، فيما سيتم اعتماد الجزء الأكبر بداية من الموسم بعد المقبل، في إطار خطة تدريجية تضمن الاستقرار الفني والإداري للأندية.

أول المقترحات التي ستدخل حيز التنفيذ الموسم المقبل، تمثّل في استحداث نظام أوروبي جديد لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ما يعتبر أبرز ملامح التغيير، والذي جاءت عبر المقترح الخاص بإعادة هيكلة الكأس، ليقام بنظام مستوحى من بطولات النخبة في أوروبا وآسيا، وتحديداً دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

النظام الجديد يقوم على مجموعة واحدة، يخوض خلالها كل فريق 6 مباريات أمام منافسين مختلفين، على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى الدور نصف النهائي، وهو ما يعزّز عدد المباريات القوية ويرفع من نسق التحدي طوال البطولة.

ثاني المقترحات تمثّل في زيادة عدد الأجانب، في خطوة نحو دعم أنديتنا في «التنافس القاري»، حيث يُعتبر ذلك ضمن التوجه لرفع جودة المنافسة، وناقشت الرابطة مقترح زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قائمة المباراة في مسابقاتها إلى 12 لاعباً، مع السماح بمشاركة 8 لاعبين داخل الملعب في مباريات الدوري.

كما تم طرح زيادة العدد إلى 9 لاعبين أجانب ومقيمين في بطولتي الكأس والسوبر، في خطوة تهدف إلى تقريب الأندية الإماراتية من معايير المنافسة القارية، وتوسيع الخيارات الفنية للمدربين.

أما بالنسبة لدوري تحت 23 فقد تم تقديم مقترح بإلغاء البطولة بشكلها الحالي، واستحداث «الفريق ب» للأندية المحترفة، ما يجعله من بين المقترحات اللافتة، عبر إعادة هيكلة مسابقات المراحل السنية، ويقضي المقترح بالسماح لهذه الفرق بالمشاركة في دوري الدرجتين الأولى والثانية، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، ما يمنح اللاعبين الشباب فرصة الاحتكاك الحقيقي بالمستويات التنافسية، ويخلق جسراً فعّالاً بين الأكاديميات والفريق الأول.

أما في ملف الحارس الأجنبي، فقد تقرّر أن يُسمح له بالمشاركة في دوري المحترفين، لكن وفق شروط تطوير واضحة، حيث ناقشت الورشة مقترح السماح بمشاركة حارس مرمى أجنبي أو مقيم في المحترفين، بشرط أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل مسجّلاً في كشوفات الاتحاد، سواء ضمن فرق المراحل السنية أو الأندية في الدرجات الأدنى، وهذا التوجه يوازن بين الاستفادة من الخبرات الأجنبية، والحفاظ على مسار تطوير الحراس المحليين.

أما على صعيد الجدول الزمني، فقد تقرر انطلاق الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين أيام 14 و15 و16 أغسطس، مع استمرار المنافسات حتى الجولة الخامسة دون توقف، في إشارة إلى رغبة واضحة في رفع الإيقاع التنافسي منذ البداية.

وفي المقابل، ستنطلق النسخة الجديدة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي 19 و20 سبتمبر، تزامناً مع أول توقف دولي، والذي يشهد مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج.

وتعكس هذه المقترحات الخمسة توجّهاً استراتيجياً نحو تطوير شامل لمنظومة كرة القدم الإماراتية، من خلال زيادة عدد المباريات التنافسية، ورفع جودة العناصر الفنية، ومنح الفرص للمواهب الشابّة، إلى جانب مواءمة البطولات المحلية مع النماذج العالمية، وبين الطموح المحلي والتحدي القاري، تبدو مسابقات المحترفين على موعد مع مرحلة جديدة، عنوانها «التطوير من أجل المنافسة والانطلاق نحو القمة».