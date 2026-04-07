300 هدف في 99 مباراة.. «ماكينة البايرن» تهدد الريال

معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه ريال مدريد، بقيادة ألفارو أربيلوا، العملاق البافاري بايرن ميونيخ، بقيادة فينسنت كومباني، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025/26، على ملعب سانتياغو برنابيو.

سيواجه ريال مدريد وأربيلوا آلة تهديفية وفريقاً يقاتل حتى الرمق الأخير، حيث حقق كومباني، ملك بافاريا، رقماً قياسياً مذهلاً في عدد الأهداف خلال فترة قيادته لبايرن ميونيخ.

وخلال هذا الأسبوع، وبينما تعثّر ريال مدريد أمام مايوركا بخسارته (1-2) ومنح لقب الدوري الإسباني لبرشلونة على طبق من ذهب، لم يكتفِ بايرن ميونيخ بتحقيق عودة تاريخية أمام فرايبورج (3-2)، بل وصل أيضاً إلى 300 هدف تحت قيادة المدرب البلجيكي، وذلك في أقل من 100 مباراة.

وإذا كان هناك ما يميز الفريق الألماني دائماً، فهو فعاليته أمام مرمى الخصم، نتائج ساحقة وانعدام تام للرحمة. في السنوات الأخيرة، عزّزت انتصارات مذهلة على برشلونة (8-2)، وتوتنهام (7-2)، وأرسنال (5-1) هذه الأسطورة.

والآن، في عهد كومباني، تهدد إحصائية مذهلة أخرى مشوار ريال مدريد في أوروبا. في المباراة ضد فرايبورج، وصل بايرن ميونيخ، بقيادة كومباني، إلى إنجاز تاريخي بتسجيل 300 هدف. المثير للدهشة في كل هذا هو أنهم حققوا ذلك في موسم ونصف فقط (99 مباراة فقط).

وسجّل الفريق البافاري 154 هدفاً في موسمه الأول و146 هدفاً حتى الآن هذا الموسم، حيث بات على وشك تحطيم رقمه القياسي المسجل في موسم 1971-1972 من الدوري الألماني لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد، حيث يفصل الفريق هدف واحد فقط عن تجاوزه مع تبقِّي 6 جولات على نهاية الدوري الإسباني.

ويقود بايرن ميونيخ هاري كين، والذي يُعد أكبر تهديد لريال مدريد في هذه الجولة من دوري أبطال أوروبا، حيث سجّل 89 هدفاً من أصل 300 هدف لفريقه في الموسم ونصف الموسم الماضيين، أي ما يقارب 30% من أهداف فريقه.

ويسير بايرن ميونيخ بثقة نحو لقبه الخامس والثلاثين في الدوري قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ويواجه أربيلوا مهمة صعبة إذا أراد التغلب على فريق لا يعرف الكلل.

وللمفارقة في اليوم نفسه، حقق لاعب بايرن السابق، ومدرب برشلونة الحالي، هانسي فليك، بعد فوز فريقه (2-1) على أتلتيكو مدريد في الليجا، نفس الإنجاز (300 هدف)، لكن ليس في نفس عدد المباريات، حيث سجّل برشلونة 300 هدف تحت قيادة المدرب الألماني، وذلك في 107 مباريات، أي أكثر بـ8 مباريات من كومباني.