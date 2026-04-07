عدد اليوم
«مصادفة الطليان» تقرّب ريال مدريد من لقب «الأبطال» للمرة الرابعة

«مصادفة الطليان» تقرّب ريال مدريد من لقب «الأبطال» للمرة الرابعة
7 ابريل 2026 15:00

معتز الشامي (أبوظبي)
ليس من الأخبار السارة أبداً أن يغيب منتخب وطني عريق عن كأس العالم، لكن فشل منتخب إيطاليا في الوصول إلى كأس العالم 2026، يمثّل فأل حسن لجماهير ريال مدريد، وبالنسبة لمن يؤمنون بالصدف، يُعد خروج إيطاليا من كأس العالم مناسبة للاحتفال، بل وأكثر من ذلك بالنسبة لجماهير ريال مدريد. سيغيب المنتخب الإيطالي للمرة الثالثة توالياً عن كأس العالم، لكن الخبر الأهم لكرة القدم الإسبانية ليس هذا، بل ما يحدث في دوري أبطال أوروبا عندما يغيب أبطال العالم 4 مرات عن البطولة.
وبدأ الأمر عام 1958 حين كانت دوري أبطال أوروبا تُعرف آنذاك بكأس أوروبا، فبعد غياب إيطاليا عن مونديال أوروجواي 1930، فشلت في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية، وفي الموسم نفسه، فاز ريال مدريد بكأس أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، حيث تُوِّج المرينجي باللقب بفوزه 3-2 على ميلان، في بطولة تألق فيها دي ستيفانو.
وفي عام 2017، خاضت إيطاليا مباراة حاسمة للتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا ضد السويد. كان فريق المدرب جيان بييرو فينتورا المرشح الأبرز، لكن لم يحالفه الحظ، وخرج من كأس العالم بعد 60 عاماً من آخر مشاركة له.
وفي الموسم نفسه، واجه ريال مدريد تحدياً هائلاً لتحقيق إنجاز لم يسبق له مثيل في تاريخ دوري أبطال أوروبا وهو الثلاثية المتتالية. وبقيادة زين الدين زيدان، وصل ريال مدريد إلى المباراة النهائية وفاز باللقب في مباراة تاريخية ضد ليفربول.
وفي عام 2022، تكرر الموقف نفسه، حيث نافس المنتخب الإيطالي على التأهل إلى قطر، في مباراة فاصلة من جولة واحدة ضد مقدونيا الشمالية. وكان فريق المدرب روبرتو مانشيني، كالعادة، من المرشحين الأوفر حظاً، لكن جاءت مفاجأة أخرى، ومؤلمة للغاية، في الدقيقة 91، حطم ألكسندر ترايكوفسكي آمال إيطاليا بأكملها، مسجّلاً غيابهم الثاني على التوالي عن كأس العالم.
وفي الوقت نفسه، قاد كارلو أنشيلوتي الملكي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في باريس، حيث منح هدف فينيسيوس ريال مدريد لقبه الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا، على حساب ليفربول.
وفي عام 2026، والتاريخ يُعيد نفسه، حيث فشل فريق جينارو جاتوزو، في التأهل إلى كأس العالم، للمرة الثالثة توالياً، بعد الهزيمة من البوسنة والهرسك، بركلات الترجيح. في المقابل، وصل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في طريقه نحو لقبه السادس عشر.
وسواء أكان الأمر مجرد مصادفة أم لا، وبحسب مدى إيمانك بالخرافات، يواجه ريال مدريد تحدياً صعباً، حيث يواجه العملاق الألماني بايرن ميونيخ في ربع النهائي، وفي حال تخطيه هذه العقبة سيواجه الفائز من باريس سان جيرمان أو ليفربول، في نصف النهائي.
وستكون مواجهة بطل أوروبا الحالي أو بطل إنجلترا الحالي، ليست بالأمر الهيّن. لكن هذا هو دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد لا يمكن التنبؤ بنتائجه في هذه البطولة المفضلة لديه.

