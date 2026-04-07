ماجيك يتقدم نحو «إقصائية السلة الأميركي» بالفوز على بيستونز

واشنطن (رويترز)

واصل أورلاندو ماجيك سعيه للتأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه 123-107 على ضيفه ديترويت بيستونز الليلة الماضية.

وتتأهل أول ستة أندية في القسمين الشرقي ​والغربي مباشرة إلى الأدوار الإقصائية في دوري السلة الأميركي، بينما تتنافس الفرق من السابع إلى العاشر في كل قسم على أربعة مقاعد لإكمال دور 16.

وأحرز باولو بانشيرو 31 نقطة، وأضاف ديزموند ⁠بين 25 نقطة، وساهم أنتوني بلاك بتسجيل 14 نقطة من على مقاعد البدلاء، ليساعدوا ماجيك ​على تحقيق الانتصار الرابع في آخر خمس مباريات.

ويتساوى ماجيك مع تشارلوت ​هورنتس ‌وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في المركز السابع في القسم ⁠الشرقي، ولكل ​منهم 43 انتصاراً من 79 مباراة.

وكان جالين دورين ودانيس جينكينز أكثر من سجلا نقاطاً لصالح بيستونز، بعدما أحرز كل منهما 18 نقطة في لقاء لم يلعب فيه ديترويت بكامل طاقته، بعدما ضمن بالفعل احتلال المركز الأول في القسم الشرقي لأول ‌مرة منذ موسم 2006-2007.

وقلب دنفر ناجتس تأخره بفارق وصل ​إلى 18 نقطة، واحتاج إلى ‌وقت إضافي، ⁠ليفوز 137-132 على ‌ضيفه بورتلاند تريل بليزرز.

وتأخر دنفر في المباراة ‌كلها تقريباً، قبل أن يتقدم 125-123 قبل 27 ثانية على النهاية، عندما سجل آرون جوردون نقطتين حاسمتين، لكن تقدم ناجتس لم ⁠يدم طويلاً، بعدما سجل ديني أفيدجا التعادل ليفرض وقتاً إضافياً.

وفرض جوردون إيقاعه ​في الوقت الإضافي، وأحرز الرمية الثلاثية الرابعة له في اللقاء، ليساعد فريقه على الفوز.

وأحرز جالين برونسون سلة حاسمة قبل 29.8 ثانية على النهاية، ومنع سي.جيه مكولوم من إحراز رمية ثلاثية مع صفارة النهاية، ليقود نيويورك نيكس للفوز 108-105 على مضيفه أتلانتا هوكس.

ونجح كليفلاند كافاليرز في العودة من تأخره بفارق 17 ​نقطة في الشوط الأول، ليفوز 142-126 على مضيفه ممفيس جريزليز، الذي ​تلقى الخسارة 18 في آخر 20 مباراة.