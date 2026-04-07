ماجيك يتقدم نحو «إقصائية السلة الأميركي» بالفوز على بيستونز

7 ابريل 2026 11:57

واشنطن (رويترز)
واصل أورلاندو ماجيك سعيه للتأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه 123-107 على ضيفه ديترويت بيستونز الليلة الماضية.
وتتأهل أول ستة أندية في القسمين الشرقي ​والغربي مباشرة إلى الأدوار الإقصائية في دوري السلة الأميركي، بينما تتنافس الفرق من السابع إلى العاشر في كل قسم على أربعة مقاعد لإكمال دور 16.
وأحرز باولو بانشيرو 31 نقطة، وأضاف ديزموند ⁠بين 25 نقطة، وساهم أنتوني بلاك بتسجيل 14 نقطة من على مقاعد البدلاء، ليساعدوا ماجيك ​على تحقيق الانتصار الرابع في آخر خمس مباريات.
ويتساوى ماجيك مع تشارلوت ​هورنتس ‌وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في المركز السابع في القسم ⁠الشرقي، ولكل ​منهم 43 انتصاراً من 79 مباراة.
وكان جالين دورين ودانيس جينكينز أكثر من سجلا نقاطاً لصالح بيستونز، بعدما أحرز كل منهما 18 نقطة في لقاء لم يلعب فيه ديترويت بكامل طاقته، بعدما ضمن بالفعل احتلال المركز الأول في القسم الشرقي لأول ‌مرة منذ موسم 2006-2007.
وقلب دنفر ناجتس تأخره بفارق وصل ​إلى 18 نقطة، واحتاج إلى ‌وقت إضافي، ⁠ليفوز 137-132 على ‌ضيفه بورتلاند تريل بليزرز.
وتأخر دنفر في المباراة ‌كلها تقريباً، قبل أن يتقدم 125-123 قبل 27 ثانية على النهاية، عندما سجل آرون جوردون نقطتين حاسمتين، لكن تقدم ناجتس لم ⁠يدم طويلاً، بعدما سجل ديني أفيدجا التعادل ليفرض وقتاً إضافياً.
وفرض جوردون إيقاعه ​في الوقت الإضافي، وأحرز الرمية الثلاثية الرابعة له في اللقاء، ليساعد فريقه على الفوز.
وأحرز جالين برونسون سلة حاسمة قبل 29.8 ثانية على النهاية، ومنع سي.جيه مكولوم من إحراز رمية ثلاثية مع صفارة النهاية، ليقود نيويورك نيكس للفوز 108-105 على مضيفه أتلانتا هوكس.
ونجح كليفلاند كافاليرز في العودة من تأخره بفارق 17 ​نقطة في الشوط الأول، ليفوز 142-126 على مضيفه ممفيس جريزليز، الذي ​تلقى الخسارة 18 في آخر 20 مباراة.

أخبار ذات صلة
«عضلة دونتشيتش» تصدم ليكرز!
بوسطن يُحكم قبضته على الوصافة الشرقية في «السلة الأميركي»
فريق دنفر ناجتس
أورلاندو ماجيك
دوري السلة الأميركي للمحترفين
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 09:49
دائرة الصحة - أبوظبي
علوم الدار
وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: نمضي نحو ترسيخ نموذج صحي استباقي قائم على الرعاية الدقيقة
اليوم 14:47
"الجناح الوطني للدولة" ينظم معرض "وشوشة" في بينالي البندقية مايو المقبل
التعليم والمعرفة
"الجناح الوطني للدولة" ينظم معرض "وشوشة" في بينالي البندقية
اليوم 14:40
سوق العقارات في أبوظبي يسجّل أداءً قياسياً بـ 66 مليار درهم خلال الربع الأول
علوم الدار
سوق العقارات في أبوظبي يسجّل أداءً قياسياً بـ 66 مليار درهم خلال الربع الأول
اليوم 14:28
300 هدف في 99 مباراة.. «ماكينة البايرن» تهدد الريال
الرياضة
300 هدف في 99 مباراة.. «ماكينة البايرن» تهدد الريال
اليوم 14:15
