ليفربول يتحدى «سجل سان جيرمان» لإنقاذ الحلم الأخير

باريس (د ب أ)

يستضيف ملعب حديقة الأمراء مواجهة حاسمة في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع ليفربول الإنجليزي في اختبار صعب للطرفين، خاصة بالنسبة للمدرب أرني سلوت، الذي يسعى لإعادة الفريق الإنجليزي إلى مسار المنافسة الأوروبية بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

ويدخل ليفربول اللقاء في وضع صعب، بعدما تعرض لسلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، كان أبرزها الخسارة القاسية أمام مانشستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تلقى ليفربول هزيمة ثقيلة برباعية، في مباراة شهدت تألق النجم إيرلينج هالاند الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، إلى جانب هدف رائع من أنطوان سيمينيو.

وجاءت هذه الخسارة لتزيد الضغوط على سلوت، الذي يعاني من تراجع واضح في النتائج، حيث تعرض الفريق لـ15 هزيمة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أسوأ سجل للنادي منذ موسم 2014/ 2015 تحت قيادة بريندان روجرز، كما أن الفريق حقق فوزاً واحداً فقط في آخر خمس مباريات، وهو ما يعكس تراجع مستوى الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.

ورغم هذا التراجع، لا يزال ليفربول يمتلك بعض الإيجابيات، خاصة بعد عودة عدد من اللاعبين المهمين من الإصابة، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح، إلى جانب فيديريكو كييزا وجيريمي فريمبونج. في المقابل، يفتقد ليفربول عدداً من العناصر المهمة، حيث من المرجح أن يغيب الحارس أليسون بيكر حتى نهاية الشهر، بينما انتهى موسم كل من كونور برادلي وجيوفاني ليوني وواتارو إندو بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، يدخل باريس سان جيرمان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد السيطرة على صدارة الدوري الإسباني، مستفيداً من تعثر لانس، حيث تمكّن فريق المدرب لويس إنريكي من توسيع الفارق إلى أربع نقاط مع مباراة مؤجلة.

وواصل الفريق الباريسي نتائجه الإيجابية مؤخراً، بعدما حقق فوزاً مريحاً بنتيجة 3/ 1 على تولوز، في مباراة تألق خلالها عثمان ديمبلي بتسجيله هدفين، ليقود فريقه إلى الانتصار الرابع على التوالي في جميع المسابقات.

كما يدخل باريس سان جيرمان المواجهة بسجل قوي أمام الأندية الإنجليزية، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في آخر سبع مباريات أمام فرق إنجلترا في دوري الأبطال، محققاً خمس انتصارات، وهو ما يمنح الفريق الفرنسي دفعة معنوية إضافية قبل مواجهة ليفربول.

ورغم ذلك، يمتلك ليفربول ذكريات إيجابية أمام الفريق الباريسي، بعدما حقق فوزاً مهماً قبل نحو عام في ملعب حديقة الأمراء، وهو ما يمنح جماهير الفريق الإنجليزي بعض الأمل قبل المواجهة المرتقبة. وفيما يتعلق بالتشكيلة، سيفتقد باريس سان جيرمان لخدمات برادلي باركولا بسبب إصابة في الكاحل، كما يغيب كل من فابيان رويز وكوينتين نجانتو، بينما عاد سيني مايولو إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة طفيفة.

ومن المتوقع أن يعود لويس إنريكي للاعتماد على عناصره الأساسية، وعلى رأسهم فيتينيا وجواو نيفيز ونونو مينديز، إلى جانب القائد المخضرم ماركينيوس.

وتبدو المباراة متوازنة إلى حد كبير، إذ يسعى باريس سان جيرمان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب، بينما يأمل ليفربول في الخروج بأقل الأضرار أو تحقيق مفاجأة تعيد الثقة للفريق.