مشجع فرانكفورت يفارق الحياة

فرانكفورت (د ب أ)

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة المشجع الذي تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة الفريق أمام كولن في الدوري الألماني.

وذكر فرانكفورت أن الرجل البالغ من العمر 87 عاماً توقف قلبه خلال مباراة الأحد.

وتم إنعاشه في الملعب، لكن حالته لم تستقر وتوفي في وقت لاحق من ذلك اليوم في المستشفى.

وذكر فرانكفورت أن الرجل كان عضواً قديماً في النادي وحاملاً للتذاكر الموسمية. وذكر النادي: «عندما يتم فقدان شخص ما من بيننا أمام أعيننا مباشرة، يكاد يكون من المستحيل التعبير عن ذلك بالكلمات. إن عائلة آينتراخت تشعر بحزن عميق».