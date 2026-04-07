الرياضة

ماجوير يمدّد تعاقده مع مانشستر يونايتد لمدة عام

7 ابريل 2026 14:56


لندن (أ ب)
مدّد هاري ماجوير عقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لمدة عام واحد، اليوم الثلاثاء، مع خيار التمديد لمدة 12 شهراً إضافية. وكان عقد مدافع المنتخب الإنجليزي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وقال جاسوتن ويلكوكس، مدير الكرة: «هاري يُجسّد العقلية والصلابة المطلوبة للتألق مع مانشستر يونايتد. إنه المحترف المثالي الذي يقدّم خبرة وقيادة لا تقدر بثمن لفريقنا الشاب والطموح»، وانضم ماجوير لمانشستر يونايتد من ليستر سيتي في 2019 مقابل 97 مليون دولار، حيث كان مبلغاً قياسياً عالمياً لمدافع، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع النادي وشارك في 266 مباراة.
وكان يبدو أن المدافع، البالغ من العمر 33 عاماً، بصدد الرحيل في 2023 بعدما خسر مركزه تحت قيادة المدرب السابق إريك تن هاج. ومنذ ذلك الوقت أصبح لاعباً رئيسياً وتم استدعاؤه للمنتخب الإنجليزي قبل منافسات بطولة كأس العالم.
وقال ماجوير: «تمثيل مانشستر يونايتد هو أعظم شرف يمكن أن أحظى به. إنها مسؤولية تجعلني وعائلتي نشعر بالفخر كل يوم. أنا سعيد بتمديد مسيرتي في هذا النادي الرائع لتستمر على الأقل ثمانية مواسم، ومواصلة اللعب أمام جمهورنا المميز لخلق المزيد من اللحظات الرائعة معاً».

