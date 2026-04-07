لام ينتقد أسلوب الرقابة الفردية: النهج التكتيكي رجعي في ألمانيا



دوسلدورف (د ب أ)

أعرب فيليب لام، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق، عن قلقه بشأن مستقبل كرة القدم الألمانية، حيث انتقد عودة أسلوب الرقابة الفردية الذي وصفه بأنه أقل جودة من الأسلوب الإسباني.

وقال لام في مقال لصحيفة «دي زيت» الأسبوعية وصحيفة «ذي جارديان» البريطانية إنه حتى بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ، يقع في هذا «النهج التكتيكي الرجعي».

وقال: «متفاجئ لأن العديد من المدافعين في الدوري الألماني يعودون الآن إلى مراقبة منافسيهم حتى إلى دورة المياه. بايرن يفعل ذلك أيضاً، فينسنت كومباني يعتمد أحياناً على الرقابة الفردية».

وأضاف: «يمكن أن يكون هذا إجراء لفترة قصيرة إذا أردت أن تفاجئ منافسك وتضعه تحت ضغط، كما يحدث في كرة اليد قبل صافرة النهاية مباشرة. لكنها ليست استراتيجية صالحة طوال المباراة، فملعب كرة القدم كبير جداً لذلك».

وقال لام إن فريق أتالانتا الإيطالي فاز بنهائي الدوري الأوروبي 2024 بثلاثية نظيفة على باير ليفركوزن بهذه الطريقة، لكن هذه النقائص ظهرت في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في دور الـ16، عندما سحق بايرن أتالانتا بمجموع 10/ 2.

ولم يعد لدى إيطاليا، التي كانت تهيمن يوماً على تكتيكات كرة القدم، أي فريق في دور الثمانية، وفشل المنتخب الوطني في التأهل لكأس العالم ثلاث مرات متتالية. وحذّر لام: تخلّفت إيطاليا عن الركب. وإذا سلكت ألمانيا هذا المسار الجديد، فقد يحدث لنا الشيء نفسه.

وقال إن المدرسة الإسبانية حلّت محل المدرسة الإيطالية كنموذج متفوق «بفضل دفاعها الموجه نحو الكرة، ومواقعها وأدوارها المحددة بوضوح، وكرة القدم المنظمة التي تنقل اللعب إلى نصف ملعب المنافس».

ويتضح ذلك من خلال الألقاب المحققة، فالأندية الإسبانية فازت بـ 24 بطولة في البطولات الأوروبية هذا القرن، متقدمة بفارق كبير عن إنجلترا (11 لقباً)، وإيطاليا (5 ألقاب)، وألمانيا (4 ألقاب). بالإضافة إلى ذلك، فازت إسبانيا بثلاثة من آخر خمس بطولات أوروبية.

وأضاف لام: حتى ألمانيا لم تتمكن من تحقيق مثل هذا الهيمنة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كانت هذه هي الحقبة التي كان يشير إليها جاري لينكر عندما قال إن الألمان يفوزون دائماً في النهاية. لا، اليوم إسبانيا هي المسيطرة. وأكمل: «في بطولة كأس العالم، التي تقام هذا الصيف، سيكون بالطبع فريق لويس دي لافوينتي مرشحاً للفوز باللقب».