باركولا يعود لدعم سان جيرمان

باريس (أ ف ب)

عاد المهاجم برادلي باركولا إلى تمارين فريقه باريس سان جيرمان الثلاثاء، بعدما تعرض لالتواء في الكاحل، عشية مواجهة ليفربول الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وغاب لاعب ليون السابق عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، في حين كان يقدّم أفضل مستويات له مع حامل لقب المسابقة القارية الأم، بعدما وقع ضحية "التواء شديد في أربطة الكاحل الأيمن" في الفوز على تشيلسي الإنجليزي 3-0 في إياب الدور ثمن النهائي 17 مارس.

ولم يشارك باركولا البالغ 23 عاماً في جوله منتخب فرنسا بالولايات المتحدة، ليغيب عن الوديتين أمام البرازيل (2-1) وكولومبيا (3-1).

وشارك باركولا الثلاثاء قبل الموقعة المنتظرة أمام ليفربول، في بداية الحصة التمرينية خلال الدقائق الـ 15 المفتوحة للصحافة.

كما عاد سيني مايولو (إصابة في ربلة الساق اليمنى)، في حين استمر غياب لاعب الوسط الإسباني فابيان رويس، الذي تعرض لإصابة في ركبته.

ويواصل سان جيرمان الدفاع عن لقبه في دوري الأبطال، بينما يحتل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن لانس.