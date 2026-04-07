مونديال الماراثون.. مولود جديد يطل على العالم من أثينا اعتباراً من 2030



برلين (د ب أ)

يحصل عدّاؤو الماراثون على سباقات بطولات عالم مستقلة اعتباراً من عام 2030، مع اختيار أثينا لاستضافة النسخة الافتتاحية للحدث، وذكر الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الثلاثاء، أن سباقات الماراثون ستظل جزءاً من بطولة العالم لألعاب القوى في 2027 و2029 قبل الانفصال.

وأضاف الاتحاد أن بطولة العالم لسباقات الماراثون الجديدة ستقام كل عام، حيث يتنافس الرجال والنساء بالتناوب للحفاظ على وتيرة العامين. وأشار إلى أن المفاوضات مع أثينا بدأت لاستضافة النسخة الافتتاحية في 2030 على المسار الشهير من مدينة ماراثون إلى ملعب باناثينايك في أثينا.

وقال سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: «يسعدنا استكشاف إمكانية إقامة بطولة عالمية منفصلة للماراثون في أثينا - المكان الذي ولدت فيه هذه الرياضة الأيقونية». وأضاف: «قلة من الأحداث الرياضية تحمل هذا القدر من الوزن والأهمية مثل الماراثون. فهو اختبار لأعلى مستويات الأداء واحتفال بالمشاركة الجماهيرية».

وأكمل: «تمثّل هذه فرصة لإنشاء احتفال عالمي مخصص للماراثون، يقام في موقع يكرم إرثه التاريخي ويشكّل بطولة عصرية تعكس حجم وروح مجتمع العدّائين حول العالم».