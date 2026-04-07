فلاهوفيتش ضحية الإصابة مجدداً

روما(أ ف ب)

وقع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش العائد بعد غياب طويل بسبب إصابة في العضلة المقربة، ضحية الإصابات مجدداً وهذه المرة في ربلة الساق، وفق ما أعلن الثلاثاء ناديه يوفنتوس.

وأوضح نادي "السيدة العجوز" في بيان "خلال عملية الإحماء في الشوط الثاني من المباراة ضد جنوى، اشتكى دوشان فلاهوفيتش من ألم في ربلة ساقه اليسرى".

وتابع الفريق الأكثر نجاحاً في كرة القدم الإيطالية "أظهرت الفحوص أنه يعاني من إصابة طفيفة" من دون تحديد مدة غياب فلاهوفيتش.

وبحسب الصحافة المحلية، لن يتمكن فلاهوفيتش (26 عاماً) الذي يتقاضى أعلى راتب في "سيري أ" ويمتد عقده مع "بيانكونيري" حتّى نهاية الموسم، من اللعب مجددا قبل 3 أسابيع.

تعرض هذا الموسم لإصابة طويلة في العضلة المقربة أبعدته عن الملاعب من أوائل ديسمبر إلى منتصف مارس. عاد إلى الدوري في 21 مارس، وشارك خلال الدقائق الـ 11 الأخيرة في التعادل أمام ساسوولو 1-1.

ومنذ بداية الموسم، خاض فلاهوفيتش 14 مباراة في الدوري، سجل خلالها 3 أهداف ومرر كرة حاسمة.

ويحتل يوفنتوس الفائز على جنوى 2-0 الإثنين، المركز الخامس برصيد 57 نقطة، متأخراً بفارق 15 نقطة عن إنتر المتصدر، وبفارق نقطة عن كومو صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي يضعها نادي تورينو نصب عينيه.