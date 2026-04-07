الويلزي رامسي يُعلق حذاءه

لندن(أ ف ب)

وضع القائد السابق للمنتخب الويلزي لكرة القدم آرون رامسي حداً لمسيرته الكروية في سن الـ35 عاماً، بعد مسيرة تخللها التتويج بخمسة ألقاب مع أرسنال الإنجليزي وفقاً لما أعلن الثلاثاء.

وكتب رامسي عبر حسابه على إنستجرام "لم يكن قراراً سهلاً. بعد تفكير عميق، قررت اعتزال كرة القدم".

وأرفق رسالته بصورة له مرتدياً القميص الويلزي رقم 10 الذي ارتداه في كأس أوروبا 2016 في فرنسا، حين بلغ رامسي والمعتزل جاريث بيل ورفاقهما الدور نصف النهائي، حيث خسروا أمام البرتغال، وهو أفضل إنجاز لويلز في بطولة كبرى.

وقال اللاعب الذي خاض 86 مباراة دولية سجل خلالها 21 هدفاً، وشارك أيضاً في كأس أوروبا 2020 وكأس العالم 2022 "كان شرفاً لي أن أرتدي قميص ويلز وأن أعيش كل تلك اللحظات الرائعة معه".

وأضاف "شكراً لكل الأندية التي حالفني الحظ باللعب لها. شكراً لكل المدربين والأجهزة الفنية الذين سمحوا لي بتحقيق حلمي واللعب على أعلى مستوى".

وعلى صعيد الأندية، غادر المايسترو الويلزي مبكراً كارديف متجهاً إلى لندن، حيث لعب مع أرسنال وخاض أفضل سنوات مسيرته بين 2008 و2019، محرزاً كأس إنجلترا ثلاث مرات (2014 و2015 و2017).

وبينما عجز عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع "المدفعجية" الذين ما زالوا ينتظرون لقبهم الأول في الدوري الممتاز منذ 2004، تُوّج رامسي بطلاً لإيطاليا مع يوفنتوس في 2020.

وبعد محطات مع رينجرز الأسكتلندي ونيس الفرنسي، ثم عودة إلى ناديه الأم كارديف سيتي، خاض آخر تجاربه في المكسيك مع بوماس... إلى حين "الفصل المقبل"، على حد تعبيره، ملمحاً إلى احتمال خوض مسيرة تدريبية في المستقبل.