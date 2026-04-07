الفجيرة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



الفجيرة (الاتحاد)

تستضيف إمارة الفجيرة، يوم السبت المقبل، منافسات الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصّصة لفئة «من دون البدلة»، وذلك في مجمع زايد الرياضي، في ظلّ استمرار المنافسة بين الأندية والأكاديميات وسعيها لتعزيز مواقعها في الترتيب العام.

وتقام اليوم الأول نزالات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، على أن تستكمل المنافسات يوم الأحد بنزالات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة، في مشهد يعكس تنوعاً فنياً وتدرجاً متكاملاً للفئات العمرية ضمن مسيرة البطولة.

وتكتسب منافسات فئة «من دون البدلة» أهمية خاصة لما تفرضه من إيقاع أسرع واعتماد أكبر على التحكم الجسّدي والتكتيك الفوري، ما يجعلها اختباراً مختلفاً لقدرة اللاعبين على التكيف مع أنماط متعددة من المنافسة، خصوصاً مع تقارب المستويات وتطور المنافسة مع تقدم الجولات.

وفي هذا السياق، أشاد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بالمستوى المتميّز للمشاركة والتنافس في الجولتين السابقتين، مؤكداً أن الجولة الثالثة تأتي استكمالاً لهذه المكتسبات وتعكس النجاح على أرض الواقع.

وقال: «المستويات الفنية المتقاربة والحضور القوي في الجولتين الماضيتين يعكسان حجم التطور الذي تشهده البطولة، ومع دخول الجولة الثالثة، ننتقل إلى مرحلة تتطلب استمرارية في الأداء وقدرة أكبر على التكيف مع متغيرات المنافسة، خاصة في نزالات من دون البدلة التي تعتمد على سرعة اتخاذ القرار ودقة التنفيذ. هذا التطور في المستوى يعزّز من جودة النزالات ويمنح البطولة عمقاً فنياً متقدماً».

وأضاف: «تشهد البطولة حضوراً لافتاً للعائلات التي تواكب أبناءها في مختلف الفئات، في مشهد يعكس تنامي دور الأسرة كشريك أساسي في دعم مسيرة اللاعبين، وترسيخ بيئة محفّزة تسهم في بناء جيل يتمتع بالالتزام والانضباط داخل وخارج بساط المنافسة».

من جانبه، أكد إبراهيم الياسي، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (حزام بنفسجي – 69 كجم)، أن المنافسة في الجولة الثالثة تتطلب تركيزاً عالياً وقدرة على التكيف مع إيقاع النزالات، خاصة في منافسات من دون البدلة.

وقال: «شهدت الجولتان السابقتان مستوى قوياً، وهو ما يرفع سقف التحدي في هذه الجولة. في نزالات من دون البدلة يكون الإيقاع أسرع، ولا يتوفر الوقت الكافي للتفكير المطول، ما يتطلب قراءة سريعة لتحركات المنافس والتعامل معها بشكل مباشر. كما أن التركيز على التفاصيل الدقيقة، مثل التوقيت وسرعة الاستجابة، قد يشكّل الفارق، لا سيما مع تقارب المستويات واقتراب مراحل الحسم».

وكانت الجولة الأولى من منافسات «من دون البدلة» قد شهدت حضوراً قوياً من أبرز الأندية على مستوى الدولة، حيث تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الترتيب العام، يليه نادي العين للجوجيتسو في المركز الثاني، فيما حلّت أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثالث.